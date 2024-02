BASKETBOL

17:30 | Basketbol 1. Ligi | Konyaspor - OGM Orman | TBF TV Youtube

19:00 | Basketbol 1. Ligi | Harem Spor - Yalovaspor | TBF TV Youtube

03:00 | NCAA | Mississippi St. - Kentucky Wildcats | S Sport Plus

03:30 | NBA | New York Knicks - NO Pelicans | NBA TV

03:30 | NBA | Boston Celtics - Philadelphia 76ers | S Sport Plus / S Sport