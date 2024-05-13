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Haberler Galeri Bugünkü maçlar 13 Mayıs 2024 | Bugün maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün programı
Giriş Tarihi: 13.05.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 11:35

Bugünkü maçlar 13 Mayıs 2024 | Bugün maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün programı

Bugünkü maçlar spor severler tarafından araştırılmaya başladı. Tuttuğu takımın bugün maçı olup olmadığını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularına yanıt aramaya başladı. 13 Mayıs 2024 maç takvimi ile bugünün programı belli oldu. İşte 13 Mayıs 2024 maç programı ile günün maçları…

Bugünkü maçlar 13 Mayıs 2024 | Bugün maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün programı

13 Mayıs 2024 maç takvimi sorgulanıyor. Günün maçları TRT Spor, A Spor, Exxen, TV8,5, beIN Sports, S Sport gibi spor kanallarının yayın akışı ile kontrol ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı Beşiktaş ve Trabzonspor mücadelesi ile yaşanacak. Süper Lig'de ise hafta tamamlandı ancak Avrupa'da mücadeleler hız kesmeden devam ediyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 13 Mayıs günün maç programı ve canlı maç izle ekranı.

Bugünkü maçlar 13 Mayıs 2024 | Bugün maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün programı

13 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

22:00 Tottenham - Manchester City

20:30 Osasuna - Mallorca

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Bugünkü maçlar 13 Mayıs 2024 | Bugün maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün programı

22:30 Real Madrid - Deportivo Alaves

23:00 Girona - Villarreal

Bugünkü maçlar 13 Mayıs 2024 | Bugün maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün programı
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Bugünkü maçlar 13 Mayıs 2024 | Bugün maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün programı
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