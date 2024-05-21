Giriş Tarihi: 21.05.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
10:51
BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 Mayıs 2024 Salı Programı: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor?
Bugünkü maçlar 21 Mayıs Salı günü oynanacak tüm futbol, basketbol, voleybol karşılaşmaları için takip ediliyor. TV8,5, beIN Sports, Exxen, TRT Spor, A Spor gibi kanalların yayın akışları kontrol eden spor severler "Bugün maç var mı, hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Miller Ligi Antalya etabında ilk haftayı tamamladı. Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Amerika'da mücadelesine kaldığı yerden devam edecek. Peki; bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar…