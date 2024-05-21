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Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 Mayıs 2024 Salı Programı: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor?
Giriş Tarihi: 21.05.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 10:51

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 Mayıs 2024 Salı Programı: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

Bugünkü maçlar 21 Mayıs Salı günü oynanacak tüm futbol, basketbol, voleybol karşılaşmaları için takip ediliyor. TV8,5, beIN Sports, Exxen, TRT Spor, A Spor gibi kanalların yayın akışları kontrol eden spor severler "Bugün maç var mı, hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Miller Ligi Antalya etabında ilk haftayı tamamladı. Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Amerika'da mücadelesine kaldığı yerden devam edecek. Peki; bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar…

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 Mayıs 2024 Salı Programı: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

Bugünkü maçlar Exxen, TRT Spor, BeIN Sports, TV8.5, A Spor gibi spor kanallarının yayın akışı ile kontrol ediliyor. Basketbol, voleybol, futbol maçları Türkiye ve Avrupa ligleri özelinde takip ediliyor. Peki, bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? İşte; 21 Mayıs 2024 bugünkü maçlar...

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 Mayıs 2024 Salı Programı: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

21 MAYIS SALI BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Fransa - Ligue 2 Yükselme Play Off 1.Tur

21:30 Rodez - Paris FC

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BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 Mayıs 2024 Salı Programı: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

İtalya - Serie B Yükselme Play Off Yarı Final

21:30 Catanzaro - Cremonese

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 Mayıs 2024 Salı Programı: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor?
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