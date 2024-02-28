BÜGÜNKÜ MAÇLAR 28 Şubat 2024 || ZTK Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

28 Şubat maç takvimi belli oldu. Futbol tutkunlarının büyük bir ilgiyle takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçları oynanacakken dünya liglerinde de büyük karşılaşmalar yaşanacak. Peki bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 28 Şubat 2024 Şubat maç takvimi