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Haberler Galeri BÜGÜNKÜ MAÇLAR 28 Şubat 2024 || ZTK Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 28.02.2024 12:36 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 12:44

BÜGÜNKÜ MAÇLAR 28 Şubat 2024 || ZTK Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sporseverler tarafından maç takvimi sorgulanırken tuttuğu takımın maçını araştıran taraftarlar bugünkü maçlara odaklandı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadeleleri bugün iki karşılamayla devam ediyor. Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş ve Konyaspor gibi takımlar bugün sahaya çıkacak. Galatasaray ise çeyrek finalin son maçında Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Türkiye Kupasının yanı sıra bugün dünya liglerinde de karşılaşmalar yaşanacak. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 28 Şubat Çarşamba günü oynanacak mücadeleler…

BÜGÜNKÜ MAÇLAR 28 Şubat 2024 || ZTK Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

28 Şubat maç takvimi belli oldu. Futbol tutkunlarının büyük bir ilgiyle takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçları oynanacakken dünya liglerinde de büyük karşılaşmalar yaşanacak. Peki bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 28 Şubat 2024 Şubat maç takvimi

BÜGÜNKÜ MAÇLAR 28 Şubat 2024 || ZTK Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (28 ŞUBAT ÇARŞAMBA 2024)


ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında Beşiktaş - Konyaspor'u konuk ederken Trabzonspor Başakşehir'le karşı karşıya geliyor. İki karşılaşmada şifresiz olarak ekranlara gelecek.

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BÜGÜNKÜ MAÇLAR 28 Şubat 2024 || ZTK Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

17:30 Trabzonspor - Başakşehir FK (A Spor)

20:45 Beşiktaş - Konyaspor (A Spor)

BÜGÜNKÜ MAÇLAR 28 Şubat 2024 || ZTK Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

İTALYA SERİE A LİGİ

20:00 Sassuolo - Napoli

22:45 Inter – Atalanta

BÜGÜNKÜ MAÇLAR 28 Şubat 2024 || ZTK Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

YUNANİSTAN LİGİ

16:00 Asteras Tripolis - Kifisia

16:00 Volos NFC - OFI

18:00 Atromitos - Lamia

18:00 Panaitolikos - Olympiakos

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