Giriş Tarihi: 28.02.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
12:44
BÜGÜNKÜ MAÇLAR 28 Şubat 2024 || ZTK Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Sporseverler tarafından maç takvimi sorgulanırken tuttuğu takımın maçını araştıran taraftarlar bugünkü maçlara odaklandı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadeleleri bugün iki karşılamayla devam ediyor. Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş ve Konyaspor gibi takımlar bugün sahaya çıkacak. Galatasaray ise çeyrek finalin son maçında Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Türkiye Kupasının yanı sıra bugün dünya liglerinde de karşılaşmalar yaşanacak. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 28 Şubat Çarşamba günü oynanacak mücadeleler…