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Haberler Galeri 6 EKİM CUMA BUGÜNKÜ MAÇLAR || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte bugünkü maçlar ve sonuçları
Giriş Tarihi: 06.10.2023 16:33 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 11:49

6 EKİM CUMA BUGÜNKÜ MAÇLAR || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte bugünkü maçlar ve sonuçları

Bugünkü maçlar 6 Ekim Cuma araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi, Süper Lig, EURO 2024 elemleri ve tüm futbol, voleybol, basketbol karşılaşmaları futbolseverlerin gündeminde. Avrupa sahasındaki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kalan maçları ile araştırılyor. ''Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda canlı yayınlanıyor, şifresiz mi?'' soruları yanıt arıyor. Taraftarlar bugün oynanacak karşılaşmalar için maç takvimi ve fikstür araştırmalarına başladı. İşte, 6 Ekim 2023 bugünkü maçlar…

6 EKİM CUMA BUGÜNKÜ MAÇLAR || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte bugünkü maçlar ve sonuçları

Bugünkü maçlar araştırılmaya başladı. EXXEN, BeIN Sports, TRT Spor, TV8.5 canlı maç izle ekranı ile takip edilen basketbol, voleybol, futbol maçları için taraftarlar ekran başında yerini alıyor. ''Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?'' soruları yanıt arıyor. GS, FB, BJK başta olmak üzere birçok takım karşılaşmaları ile takip ediliyor. İşte, 6 Ekim bugünkü maçlar...

6 EKİM CUMA BUGÜNKÜ MAÇLAR || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte bugünkü maçlar ve sonuçları

6 EKİM BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 TRT Spor Yıldız Japonya - Sırbistan (Voleybol)

20:00 BeIN Sports 2 Alanyaspor - Fatih Karagümrük (Futbol)

20:00 BeIN Sports 1 Adana Demirspor - Trabzonspor (Futbol)

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6 EKİM CUMA BUGÜNKÜ MAÇLAR || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte bugünkü maçlar ve sonuçları

20:00 TRT Spor Kocaelispor - Erzurumspor (Futbol)

20:45 S Sport Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano (Basketbol)

21:30 S Sport Plus Baskonia - Real Madrid (Basketbol)

6 EKİM CUMA BUGÜNKÜ MAÇLAR || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte bugünkü maçlar ve sonuçları

TÜRK TAKIMLARININ AVRUPA KONFERANS LİGİ MAÇ TAKVİMİ

  • 26 Ekim: Fenerbahçe-Ludogorets, Bodo/Glimt-Beşiktaş
  • 9 Kasım: Ludogorets-Fenerbahçe, Beşiktaş-Bodo/Glimt
  • 30 Kasım: Nordsjaelland-Fenerbahçe, Beşiktaş-Club Brugge
  • 14 Aralık: Fenerbahçe-Spartak Trnava, Lugano-Beşiktaş.
6 EKİM CUMA BUGÜNKÜ MAÇLAR || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte bugünkü maçlar ve sonuçları
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