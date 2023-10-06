6 EKİM CUMA BUGÜNKÜ MAÇLAR || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte bugünkü maçlar ve sonuçları

Bugünkü maçlar araştırılmaya başladı. EXXEN, BeIN Sports, TRT Spor, TV8.5 canlı maç izle ekranı ile takip edilen basketbol, voleybol, futbol maçları için taraftarlar ekran başında yerini alıyor. ''Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?'' soruları yanıt arıyor. GS, FB, BJK başta olmak üzere birçok takım karşılaşmaları ile takip ediliyor. İşte, 6 Ekim bugünkü maçlar...