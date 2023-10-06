6 EKİM CUMA BUGÜNKÜ MAÇLAR || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte bugünkü maçlar ve sonuçları

Bugünkü maçlar 6 Ekim Cuma araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi, Süper Lig, EURO 2024 elemleri ve tüm futbol, voleybol, basketbol karşılaşmaları futbolseverlerin gündeminde. Avrupa sahasındaki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kalan maçları ile araştırılyor. ''Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda canlı yayınlanıyor, şifresiz mi?'' soruları yanıt arıyor. Taraftarlar bugün oynanacak karşılaşmalar için maç takvimi ve fikstür araştırmalarına başladı. İşte, 6 Ekim 2023 bugünkü maçlar…