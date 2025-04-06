BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 6 Nisan Pazar bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 06.04.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
09:19
Futbolseverler, Süper Lig'den UEFA Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne, Ziraat Türkiye Kupası'ndan milli maçlara ve yabancı liglere kadar birçok organizasyonda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Hakem kararları, penaltılar, kırmızı kartlar, ofsaytlar ve tartışmalı pozisyonlar futbol gündeminin merkezinde yer alırken, 6 Nisan Pazar günü hangi maçların oynanacağı da büyük merak konusu. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?