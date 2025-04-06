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Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 6 Nisan Pazar bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 06.04.2025 09:19 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 09:19

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 6 Nisan Pazar bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverler, Süper Lig'den UEFA Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne, Ziraat Türkiye Kupası'ndan milli maçlara ve yabancı liglere kadar birçok organizasyonda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Hakem kararları, penaltılar, kırmızı kartlar, ofsaytlar ve tartışmalı pozisyonlar futbol gündeminin merkezinde yer alırken, 6 Nisan Pazar günü hangi maçların oynanacağı da büyük merak konusu. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 6 Nisan Pazar bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol tutkunları için 6 Nisan 2025 Pazar günü dolu dolu geçecek. Trendyol Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde birçok heyecanlı karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Bugünün maç programı, saatleri ve yayınlanacağı kanallar merak konusu. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar...

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 6 Nisan Pazar bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 NİSAN 2025

Süper Lig

13.30 Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK (beIN Sports 2)

16.00 Atakaş Hatayspor-İkas Eyüpspor (beIN Sports 2)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (beIN Sports 1)

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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 6 Nisan Pazar bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TFF 1. Lig

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

19.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 6 Nisan Pazar bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig

16.00 Fulham-Liverpool (beIN Sports 2)

16.00 Tottenham-Southampton (beIN Sports MAX 2)

16.00 Brentford-Chelsea (beIN Sports 4)

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 6 Nisan Pazar bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga

15.00 Las Palmas-Real Sociedad (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

17.15 Sevilla-Atletico Madrid (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

19.30 Real Valladolid-Getafe (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

22.00 Villarreal-Athletic Bilbao (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)