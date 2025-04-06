BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 6 Nisan Pazar bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol tutkunları için 6 Nisan 2025 Pazar günü dolu dolu geçecek. Trendyol Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde birçok heyecanlı karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Bugünün maç programı, saatleri ve yayınlanacağı kanallar merak konusu. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar...