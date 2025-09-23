Giriş Tarihi: 23.09.2025 07:35
Bülent Timurlenk, Galatasaray - Konyaspor maçında öne çıkan 4 yıldızı açıkladı! Barış Alper'e eleştiri...
Süper Lig'de 6'ncı haftanın kapanış karşılaşmasında Galatasaray sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek puanını 18'e yükseltti. Konuk Konyaspor ise 1 maç eksiğiyle 7 puanda kaldı. SABAH Spor'un usta yazarları; Ömer Üründül, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen, Mustafa Çulcu ve Ahmet Çakar karşılaşmayı değerlendirdi. Yazarlardan Timurlenk, sarı-kırmızılılarda öne çıkan oyuncuları yazdı. İşte detaylar...