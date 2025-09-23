Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bülent Timurlenk, Galatasaray - Konyaspor maçında öne çıkan 4 yıldızı açıkladı! Barış Alper'e eleştiri...
Giriş Tarihi: 23.09.2025 07:35

Bülent Timurlenk, Galatasaray - Konyaspor maçında öne çıkan 4 yıldızı açıkladı! Barış Alper'e eleştiri...

Süper Lig'de 6'ncı haftanın kapanış karşılaşmasında Galatasaray sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek puanını 18'e yükseltti. Konuk Konyaspor ise 1 maç eksiğiyle 7 puanda kaldı. SABAH Spor'un usta yazarları; Ömer Üründül, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen, Mustafa Çulcu ve Ahmet Çakar karşılaşmayı değerlendirdi. Yazarlardan Timurlenk, sarı-kırmızılılarda öne çıkan oyuncuları yazdı. İşte detaylar...

Bülent Timurlenk, Galatasaray - Konyaspor maçında öne çıkan 4 yıldızı açıkladı! Barış Alper’e eleştiri...

SABAH Spor'un usta kalemleri, Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Konyaspor maçını ve hakem Yasin Kol'u yorumladı.

Bülent Timurlenk, Galatasaray - Konyaspor maçında öne çıkan 4 yıldızı açıkladı! Barış Alper’e eleştiri...

ÖMER ÜRÜNDÜL: Bitmeyen enerji

Son 3 senenin şampiyonu G.Saray'ın, ligde bu seneyi de tek başına domine edeceği net görülüyor. Geçen sezon sonundan alırsak dün geceyle birlikte son 14 maçta 14 galibiyet… Dile kolay! Aslında iyi oynasalar da kötü oynasalar da hiçbir şey değişmiyor. Dün gece de iyi bir futbol oynamadan kazandılar. Peki neden diyeceksiniz… Cevap basit. Ligimizdeki takımların %90'ının kadroları son derece yetersiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bülent Timurlenk, Galatasaray - Konyaspor maçında öne çıkan 4 yıldızı açıkladı! Barış Alper’e eleştiri...

"G.SARAY'IN KONDİSYONA İHTİYACI VAR"

Düne bakıyoruz; oyun korakor giderken Muleka boş kaleye golü atamıyor. Dönen topta üst üste gelen hatalar zinciriyle G.Saray öne geçiyor. Devre biterken fark 2'ye çıkıyor. Frankfurt'ta 40 dakika süre alıp topa ayağını değemeyen güçsüz İcardi'den bile gol yediler. Okan Buruk üç farktan sonra oyuncu değişikliklerine gitti. Aslında G.Saray'ın takım olarak fizik kondisyona ihtiyacı var. Ne çabuk yoruldular da rotasyon yapıldı anlayamadım. Üstelik de neredeyse maç tehlikeye giriyordu.

Bülent Timurlenk, Galatasaray - Konyaspor maçında öne çıkan 4 yıldızı açıkladı! Barış Alper’e eleştiri...

"SANE'NİN FİZİK GÜCÜ VAHİM"

Her zaman söylüyorum. Şampiyonluklarda en önemli payların ilk sırasında Torreira var. Müthiş enerji, özveri. Dün sahanın her bölgesinde alışılmış biçimde vardı. İlkay tam bir profesyonel, usta bir yönetmen. Barış Alper de kopuk kopuk sahne aldı. Ama ligdeki kullandığı fizik gücü üstünlüğünü Avrupa kulvarında kullanamıyor. Yunus devamlı görünmese de 1 gol ve 1 asistle sahne aldı. Sane'nin fizik gücü vahim. G.Saray ligde hedefine sezon ortasından ulaşabilir. F.Bahçe başta olmak üzere, rakiplerinin genel durumu hiç iç açıcı değil.

Bülent Timurlenk, Galatasaray - Konyaspor maçında öne çıkan 4 yıldızı açıkladı! Barış Alper’e eleştiri...

BÜLENT TİMURLENK: Nakavt sonrası ayağa kalkmak...

Beş gollü hezimet taraftarın yüreğine hançer gibi saplanınca teknik adamın da futbolcunun da her kelimesi kifayetsiz kalıyor, bir de Okan Buruk, az koşma, topa çok sahip olmaya, rakibi doğru analiz etmeyip yok yere hakemi de beğenmeyince… Çaresi var elbette. Taraftarının karşısına çıktığında dünü unutturan, yarına umutla baktıran bir futbol oynayacak, kazanacak ve önüne bakacaksın.

Bülent Timurlenk, Galatasaray - Konyaspor maçında öne çıkan 4 yıldızı açıkladı! Barış Alper’e eleştiri...

"YETENEKLERİNE EŞLİK EDECEK VÜCUDA..."

G.Saray ilk eylemden sınıfta kaldı, kazandı ve önüne bakıyor ama dün Konya'dan 10'u ikinci yarıda 14 hücum yiyen G.Saray'da kırılganlık da çok burukluk da. Bol hücumculu kadro, Recep Uçar'ın 5-4-1'i karşısında set hücumlarında tıkanırken bir kez daha geçişlerle tabelayı değiştirdi. İki golde de önce Uğurcan, sonra İlkay, ardından Barış ve gol vuruşlarındaki Yunus ve İcardi'yi anmak lazım. Sane yeteneklerine eşlik edecek bir vücuda bugünlerde sahip değil, buna İcardi'nin de benzer mazeretini eklediğinizde ve bu ikilinin maçı bitiren 11'de olduğunu gördüğünüzde özellikle son 20'de tribünlerin canını sıkan Konya futbolunun nedenlerini görebilirsiniz.

Bülent Timurlenk, Galatasaray - Konyaspor maçında öne çıkan 4 yıldızı açıkladı! Barış Alper’e eleştiri...

"G.SARAY'DA ÖNE ÇIKANLAR..."

Geçen sezon 3-0'dan 3-3'e çok hatırası olan Okan Buruk'un 75'te bitti muamelesi çekmesi hata. 5 oyuncu değişikliğini bitirdiğinizde bir oyuncunuz sakatlansa ne yapacaksınız... Frankfurt'taki nakavttan sonra ayağa kalkmak önemli ama sürekli taşlarla oynanan kadro ne zaman bir oyun mekaniğine sahip olacak? Maçın adamı Muleka. G.Saray'da öne çıkanlar Uğurcan, Lucas, İlkay ve Yunus… Bir de Barış'ın suratının beş karış olması…

Bülent Timurlenk, Galatasaray - Konyaspor maçında öne çıkan 4 yıldızı açıkladı! Barış Alper’e eleştiri...

LEVENT TÜZEMEN: Sane, Lucas Torreira'yı örnek alsın

Torreira'yı ayakta alkışlıyorum. Uruguaylı yıldız, Konyaspor maçında G.Saray'ı adeta tek başına taşıdı. İkili mücadeleleri kazandığı gibi sürekli hücuma çıkıp destek verdi, mükemmel futbolunu jenerik olacak bir golle süsledi. G.Saray, Torreira'ya sahip olduğu için çok şanslı. Böylesine bir profesyonel kolay kolay sahalara gelmiyor. Leroy Sane bir dünya yıldızı ama Torreira'ya bakıp biraz daha kendini oyuna vermeli ve G.Saray'a destek olmalı.

Bülent Timurlenk, Galatasaray - Konyaspor maçında öne çıkan 4 yıldızı açıkladı! Barış Alper’e eleştiri...

"SANE'Yİ HENÜZ GÖREMEDİK"

Çünkü Sane, transfer edilirken G.Saray'a ciddi bir hücum gücü kazandırılacağı düşünülmüştü, uçup kaçan Sane'yi henüz göremedik. Okan hoca, Alman yıldızla görüşüp sorununun ne olduğunu öğrenmeli ve çözmeli. G.Saray 6'da 6 yaparak kazanma alışkanlığını Süper Lig'de sürdürüyor. Gecenin yıldızlarından bir tanesi de Yunus oldu. Büyük yetenek, Barış'ın hazırladığı ilk golde golü atmadan evvel çok soğukkanlı davranıp rakibine çalımı attı, İcardi'nin golünde ise kaptanına verdiği topuk pası akıl doluydu. G.Saraylı oyuncular, bir dünya yıldızı olan İlkay'ı daha çok anlamaya çalışsınlar. İlkay, gelişigüzel pas atmayan, aklını ayaklarıyla birleştirip oynayan bir oyuncu.

Bülent Timurlenk, Galatasaray - Konyaspor maçında öne çıkan 4 yıldızı açıkladı! Barış Alper’e eleştiri...

"BARIŞ'IN DÖNÜŞÜ..."

İcardi'nin golü öncesi geriden attığı tek topun şiddeti mükemmeldi. Barış'ın dönüşü, G.Saray'a hem mücadele gücü getirdi hem de enerjisini yükseltti. Okan hocanın Singo'yu sağ beke çekip Davinson Sanchez, Abdülkerim ikilisine geçmesi akıllı bir hamleydi. Singo hızlı, çabuk ve kuvvetli bir oyuncu. Savunmada Abdülkerim ile mükemmel anlaştılar.

Bülent Timurlenk, Galatasaray - Konyaspor maçında öne çıkan 4 yıldızı açıkladı! Barış Alper’e eleştiri...

MUSTAFA ÇULCU: Sarı kart diye uyardılar!

Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlangıç yapan Galatasaray, oyuna yürüyerek başladı. Koşan, didinen, çabalayan Yunus maçı kopardı. Öyle ki hem kendi yerine hem Sane hem de İcardi'nin yerine oynuyor. Torreira tek başına çok çalıştı, didindi ve çabasını golle süsledi. Konyaspor cesur oynadı. Rakibi 5-4-1'le karşıladı. Oyunu hiç çirkinleştirmedi. Gücü, bu kadar vasat oynayan Galatasaray'ı son çeyrek hariç zorlayamadı. Rakiplerin vasat futbolu Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'ne hazırlayamıyor. Yasin Kol ilk defa Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düdük çaldığı maçta pozisyona 7 metre mesafede önü açık Torreira'nın Muleka'ya kontrolsüz hareketini net görüyor ama önce sadece faul veriyor.

Bülent Timurlenk, Galatasaray - Konyaspor maçında öne çıkan 4 yıldızı açıkladı! Barış Alper’e eleştiri...

"GÖSTEREMEDİĞİ NET SARI KARTLAR VAR"

Aaaa. 20 saniye sonra bir yerlerden mesaj geliyor, çat sarı çıkarıyor ve 37 metre yanda önü kapalı olmasına rağmen sözüm ona basmayı görüp hakemi "sarı" diye uyaran hakem işleri koordinatörü 1 nolu yardımcı Bora Özkara'ya lazer yardımı dolayısıyla "okey" işareti yapıyor. Biz de yedik! Akıllara hemen 'Acaba 27 km ötede Riva'da VAR çok mu çalışıyor' sorusu geliyo.? Yandan, uzaktan yardım gelmeyince Sallai ve Barış'a rakiplerin yüzüne yaptığı ellerin ve kolların illegal kullanımından dolayı gösteremediği net sarı kartlar var.

Bülent Timurlenk, Galatasaray - Konyaspor maçında öne çıkan 4 yıldızı açıkladı! Barış Alper’e eleştiri...

"MULEKA FAULLERLE DAYAK YEDİ"

Konyaspor'un penaltı beklediği, Torreira'nın karnından seken top sol kola geliyor, penaltı olmaz. Zaten top da görüntüye göre dışarıdan çevriliyor. Sallai'nin 67'de Muleka'ya kontrolsüz faulü net sarı ama hakem kartı pas geçti. Muleka faullerle dayak yedi lakin Yasin Kol önlem alamadı. Dayaktan bıkan Muleka, bu kez hesabı kendi kesmeye çalıştı! Böylesine özel destek ve tasarıma gerek yok, boşuna uğraşmayın, tabii ki hakemlik yapacak ancak Yasin Kol'dan rol model hakem kesinlikle olmaz. Olsa olsa şark kültürü bu kadar olur.

Bülent Timurlenk, Galatasaray - Konyaspor maçında öne çıkan 4 yıldızı açıkladı! Barış Alper’e eleştiri...

AHMET ÇAKAR: Yasin Kol mükemmeldi

Maalesef ligin tadı kaçmaya başladı. Lütfen bundan Galatasaraylılar alınmasın. 6 haftada puan farkı 6'ya çıktı. Üstelik G.Saray'a baktığımızda oyun genelinde çok mu iyi oynadılar? Hayır. Konyaspor zayıf bir takım mı? Bunun cevabı da hayır. Fakat maça bakıyoruz, G.Saray elini kolunu sallayarak 3 puanı alıveriyor. Bunun temel özelliği, yaratıcı, atletik, dikine çok çabuk oynayabilen hücum oyuncuları. Bir de Torreira denen G.Saray için çok şey ifade eden bir oyuncu.

Bülent Timurlenk, Galatasaray - Konyaspor maçında öne çıkan 4 yıldızı açıkladı! Barış Alper’e eleştiri...

Mesela oyun kilitlenmiş, G.Saray'ın ahengi sağlayamadığı dakikalarda sahneye Barış Alper çıktı. Tıpkı geçen haftaki Eyüp maçındaki gibi. Dikine çok çabuk gitti, Yunus'a çıkardı, o da acele etmeyip topu çekti, öyle vurdu ve G.Saray'ı öne geçirdi. Devre biterken de sahanın en iyilerinden biri olan Yunus'un akıllı topuk pasıyla top İcardi'ye geldi. Zaten İcardi'nin yaptığı en iyi şey, ceza alanında o ölümcül gol vuruşunu yapabilmesi.

Bülent Timurlenk, Galatasaray - Konyaspor maçında öne çıkan 4 yıldızı açıkladı! Barış Alper’e eleştiri...

"ÖNEMLİ BİR PUAN FARKI YAKALADI..."

Ceza alanında adam tek vuruşların üstadı. İkinci yarı bu sefer Torreira, uzaktan performansını taçlandıran golü attı, maç zaten biter gibi olmuştu, tam bitti. Sonuçta G.Saray, sezonun henüz başında önemli bir puan farkı yakaladı. Bu puan farkı da tabii zorlu şampiyonlar Ligi dönüşlerinde veya öncesinde onlara daha rahat, daha cesur rotasyon yapma imkânı sağlayacak. Hakem Yasin Kol, tartışmasız şu anda ligimizin en formda hakemlerinden biri. Dün gece de bir-iki ufak hatası dışında mükemmele yakın maç yönetti.