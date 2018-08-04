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Cocu'yu çıldırttı! "Satın gitsin"

Giriş Tarihi: 04.08.2018 09:31 Güncelleme Tarihi: 04.08.2018 09:40
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Cocu'yu çıldırttı! "Satın gitsin"
Cocu'yu çıldırttı! Satın gitsin

Şahsi oyunu nedeniyle geçen sezon Aykut Kocaman tarafından kızağa çekilen Mathieu Valbuena, Phillip Cocu'nun da sinirlerini bozmaya başladı.

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Cocu'yu çıldırttı! "Satın gitsin"
Cocu'yu çıldırttı! Satın gitsin

Fotomaç'ın haberine göre Hollandalı teknik adam, top kayıpları nedeniyle Fransız yıldızı ciddi bir dille uyardı.

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Cocu'yu çıldırttı! "Satın gitsin"
Cocu'yu çıldırttı! Satın gitsin

Damien Comolli ile bu konuyu konuşan Cocu, çok iyi bir teklif gelmesi durumunda Valbuena'nın satışına onay verebileceğini bildirdi.

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Cocu'yu çıldırttı! "Satın gitsin"
Cocu'yu çıldırttı! Satın gitsin

28 Eylül'de 34'üne basacak olan futbolcunun talibi çok ancak yaşı nedeniyle teklif edilen rakamlar tatmin edici değil.

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Cocu'yu çıldırttı! "Satın gitsin"
Cocu'yu çıldırttı! Satın gitsin

ÖNCE TEKLİFİ GETİR, SONRASINA BAKARIZ

Oyuncunun aldığı yüksek ücret de kendisine talip olan kulüplerin şevkini kırıyor.

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Cocu'yu çıldırttı! "Satın gitsin"
Cocu'yu çıldırttı! Satın gitsin

Suudi Arabistan'dan ise Valbuena'ya ciddi teklifler var.

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Cocu'yu çıldırttı! "Satın gitsin"
Cocu'yu çıldırttı! Satın gitsin

Negredo ve Gomis'i satmak için Beşiktaş ile Galatasaray'ın kapısını çalan menajerin, Comolli ile de temasa geçip Valbuena için aracı olabileceğini söylediği öğrenildi.

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