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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Cristiano Ronaldo yine rekor kırıp tarihe geçti! Jorge Jesus alay konusu oldu
Giriş Tarihi: 15.08.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 10:38

SON DAKİKA HABERİ: Cristiano Ronaldo yine rekor kırıp tarihe geçti! Jorge Jesus alay konusu oldu

Son dakika haberi: Suudi Arabistan'da Süper Kupa'nın yarı final maçında Al Nassr ile Al Taawon ile karşı karşıya geldi. Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo sezona yine golle başladı. 39 yaşındaki efsane isim attığı golle yeni bir rekora imza atarken, tribünden maçı izleyen Jorge Jesus yaptığı hareketle alay konusu oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Cristiano Ronaldo yine rekor kırıp tarihe geçti! Jorge Jesus alay konusu oldu

Son dakika haberi: Al Nassr-Al Taawon maçına Cristiano Ronaldo'nun golü ve Jorge Jesus'un tepkisi damga vurdu.

SON DAKİKA HABERİ: Cristiano Ronaldo yine rekor kırıp tarihe geçti! Jorge Jesus alay konusu oldu

Al Nassr ile Al Taawon Suudi Arabistan Süper Kupa'nın yarı finalinde karşı karşıya geldi.

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SON DAKİKA HABERİ: Cristiano Ronaldo yine rekor kırıp tarihe geçti! Jorge Jesus alay konusu oldu

Al Nassr, 8. dakikada Aiman Yahya ile öne geçti. Farkı ikiye çıkaran gol ise Cristiano Ronaldo'dan geldi.

SON DAKİKA HABERİ: Cristiano Ronaldo yine rekor kırıp tarihe geçti! Jorge Jesus alay konusu oldu

Ceza sahasında yer alan Portekizli yıldız, sağ taraftan gelen topa tek vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

SON DAKİKA HABERİ: Cristiano Ronaldo yine rekor kırıp tarihe geçti! Jorge Jesus alay konusu oldu

23 SEZONDUR GOL ATIYOR

Cristiano Ronaldo, daha önce kendisine ait olan futbol tarihinin en çok gol atan oyuncusu olma rekorunu geliştirdi.

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