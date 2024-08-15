Giriş Tarihi: 15.08.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
10:38
SON DAKİKA HABERİ: Cristiano Ronaldo yine rekor kırıp tarihe geçti! Jorge Jesus alay konusu oldu
Son dakika haberi: Suudi Arabistan'da Süper Kupa'nın yarı final maçında Al Nassr ile Al Taawon ile karşı karşıya geldi. Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo sezona yine golle başladı. 39 yaşındaki efsane isim attığı golle yeni bir rekora imza atarken, tribünden maçı izleyen Jorge Jesus yaptığı hareketle alay konusu oldu. İşte son dakika haberinin detayları...