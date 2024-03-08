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Haberler Galeri DAZN üyelik ücreti ne kadar, nasıl üye olunur? DAZN üyelik ekranı ve ücreti!
Giriş Tarihi: 08.03.2024 13:33 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 13:33

DAZN üyelik ücreti ne kadar, nasıl üye olunur? DAZN üyelik ekranı ve ücreti!

DAZN üyelik ekranı ve ücreti için araştırmalar hız kazandı. MMA Süperstarı Anthony Joshua ile eski ağır siklet şampiyonu Francis Ngannou karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu maç, dünya genelinde yüz binlerce dövüş sporu hayranı tarafından yakından takip edilecek. Anthony Joshua Francis Ngannou maçı DAZN platformundan canlı olarak izlenebilecek. Peki; DAZN üyelik ücreti ne kadar, nasıl üye olunur? İşte, DAZN canlı izle ekranı…

DAZN üyelik ücreti ne kadar, nasıl üye olunur? DAZN üyelik ekranı ve ücreti!

DAZN üyelik ücreti ne kadar, nasıl üye olunur, nasıl izlenir soruları gündemdeki yerini aldı. Söz konusu dijital platform iki farklı üyelik seçeneği sunuyor. Dövüş sporları severler, iki paketten kendilerine uygun olanı seçebilir ve DAZN canlı izle ekranı üzerinden müsabakaları takip edebilirler. İşte, DAZN üyelik ekranı ve ücreti.

DAZN üyelik ücreti ne kadar, nasıl üye olunur? DAZN üyelik ekranı ve ücreti!

ANTHONY JOSHUA FRANCİS NGANNOU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Anthony Joshua Francis Ngannou maçı, 8 Mart Cuma günü TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, sadece DAZN isimli platform üzerinden ücretli üyelik alınarak izlenebilecek.

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DAZN üyelik ücreti ne kadar, nasıl üye olunur? DAZN üyelik ekranı ve ücreti!

DAZN ÜYELİK NE KADAR?
DAZN, genellikle büyük spor müsabakalarını satın alarak canlı olarak ekrana getiren platformdur. Aylık üyelik ve yıllık üyelik ücreti ile kayıt imkanı sunmaktadır.

DAZN Premium ücreti 99.99 TL.

DAZN Premium ile Boks, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, MMA, Güreş ve daha birçok alandaki en büyük etkinlikleri izleyebilirsiniz.

Anthony Joshua ve Katie Taylor da dahil olmak üzere yılda 100'den fazla büyük kavga UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi dahil kadın futbolu Özel belgeseller ve gösteriler bu pakette yer almaktadır.

NFL GAME PASS 199.99 TL

Bu paketle NFL Scouting Combine, NFL Draft, NFL Network 24/7 ve daha fazlasını içeren NFL Offseason'ı izleyebilirsiniz.

DAZN üyelik ücreti ne kadar, nasıl üye olunur? DAZN üyelik ekranı ve ücreti!

DAZN NASIL ÜYE OLUNUR?

DAZN sitesi üzerinden ''Get Dazn Premium'' veya ''Get Game Pass" sekmelerine tıklayarak üye olabilirsiniz.

İşte canlı izle linki:

https://www.dazn.com/en-TR/welcome

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