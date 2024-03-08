Giriş Tarihi: 08.03.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
13:33
DAZN üyelik ücreti ne kadar, nasıl üye olunur? DAZN üyelik ekranı ve ücreti!
DAZN üyelik ekranı ve ücreti için araştırmalar hız kazandı. MMA Süperstarı Anthony Joshua ile eski ağır siklet şampiyonu Francis Ngannou karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu maç, dünya genelinde yüz binlerce dövüş sporu hayranı tarafından yakından takip edilecek. Anthony Joshua Francis Ngannou maçı DAZN platformundan canlı olarak izlenebilecek. Peki; DAZN üyelik ücreti ne kadar, nasıl üye olunur? İşte, DAZN canlı izle ekranı…