DAZN üyelik ücreti ne kadar, nasıl üye olunur? DAZN üyelik ekranı ve ücreti!

DAZN ÜYELİK NE KADAR?

DAZN, genellikle büyük spor müsabakalarını satın alarak canlı olarak ekrana getiren platformdur. Aylık üyelik ve yıllık üyelik ücreti ile kayıt imkanı sunmaktadır.

DAZN Premium ücreti 99.99 TL.

DAZN Premium ile Boks, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, MMA, Güreş ve daha birçok alandaki en büyük etkinlikleri izleyebilirsiniz.

Anthony Joshua ve Katie Taylor da dahil olmak üzere yılda 100'den fazla büyük kavga UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi dahil kadın futbolu Özel belgeseller ve gösteriler bu pakette yer almaktadır.

NFL GAME PASS 199.99 TL

Bu paketle NFL Scouting Combine, NFL Draft, NFL Network 24/7 ve daha fazlasını içeren NFL Offseason'ı izleyebilirsiniz.