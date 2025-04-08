DEVLER LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇ TAKVİMİ: Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final turuyla devam ediyor. Bu hafta futbolseverleri birbirinden çekişmeli maçlar bekliyor. Çeyrek final ilk karşılaşmalarının ne zaman oynanacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı ise merak konusu. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...