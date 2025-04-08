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Giriş Tarihi: 08.04.2025 06:49 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 06:49

DEVLER LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇ TAKVİMİ: Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlamak üzere. Futbolseverleri bu hafta birbirinden kritik mücadeleler bekliyor. Devler sahneye çıkarken, gözler Bayern Münih - Inter, Barcelona - Dortmund, PSG - Aston Villa ve Arsenal - Real Madrid karşılaşmalarına çevrildi. Zorlu eşleşmeler öncesinde, maçların yayın saati, tarihi ve hangi kanalda ekrana geleceği merak konusu oldu. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, hangi kanalda ve saat kaçta? İşte dev eşleşmelere dair tüm detaylar ve fikstür bilgileri…

DEVLER LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇ TAKVİMİ: Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final turuyla devam ediyor. Bu hafta futbolseverleri birbirinden çekişmeli maçlar bekliyor. Çeyrek final ilk karşılaşmalarının ne zaman oynanacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı ise merak konusu. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

DEVLER LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇ TAKVİMİ: Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTANIN PROGRAMI BELLİ OLDU!
Devler Ligi heyecanı 8 Nisan Salı ve 9 Nisan Çarşamba günleri oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Haftanın ilk maçları Salı akşamı oynanacak. Futbolseverler, birbirinden çekişmeli mücadelelere tanıklık edecek.

İşte, 8 Nisan 2025 Salı gününün fikstürü;

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DEVLER LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇ TAKVİMİ: Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BAYERN MÜNİH-INTER

Bayern Münih Inter maçı 8 Nisan Salı günü saatler 22.00'ı gösterdiğinde oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARSENAL-REAL MADRİD

Arsenal ile Real Madrid çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. 8 Nisan'da oynanacak olan mücadele 22.00'da Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DEVLER LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇ TAKVİMİ: Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

9 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA

BARCELONA-BORUSSIA DORTMUND

Barcelona ile Borussia Dortmund 9 Nisan Çarşamba günü çeyrek final eşleşmesinde karşı karşıya gelecek. Mücadele 22.00'da başlayacak.

PSG-ASTON VİLLA

PSG ile Aston Villa'da 9 Nisan Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. 22.00'da başlayacak olan mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

DEVLER LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇ TAKVİMİ: Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final müsabakaları çift maçtan oluşuyor. Finaller ise tek maç olarak gerçekleşerek şampiyon berlirlenecek. Lig'in play-off ile ikinci ve üçüncü eleme turlarında elenen takımlar Avrupa Ligi'nde mücadele eder.


15 Nisan / 22:00 Aston Villa - PSG
15 Nisan / 22:00 Borusia Dortmund - Barcelona
16 Nisan / 22:00 Real Madrid - Arsenal
16 Nisan / 22:00 İnter - Bayern Münih