Giriş Tarihi: 08.04.2025 06:49
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
06:49
DEVLER LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇ TAKVİMİ: Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlamak üzere. Futbolseverleri bu hafta birbirinden kritik mücadeleler bekliyor. Devler sahneye çıkarken, gözler Bayern Münih - Inter, Barcelona - Dortmund, PSG - Aston Villa ve Arsenal - Real Madrid karşılaşmalarına çevrildi. Zorlu eşleşmeler öncesinde, maçların yayın saati, tarihi ve hangi kanalda ekrana geleceği merak konusu oldu. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, hangi kanalda ve saat kaçta? İşte dev eşleşmelere dair tüm detaylar ve fikstür bilgileri…