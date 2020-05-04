Dünya yıldızı golcüye flaş öneri! 'Galatasaray'a git'

Bu haber Hırvatistan'da geniş yer buldu. Menajeri İvan Cvjetkovic, "Bu haberler tamamen iddiadan ibaret... Henüz benimle resmi bir temas olmadı" derken, 33 yaşındaki golcüyle beraber Hırvatistan Milli Takımı'nda görev yapan ve şu an milli takım yardımcı antrenörü olan İvica Olic'ten de bir açıklama geldi.