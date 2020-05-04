Dünya yıldızı golcüye flaş öneri! 'Galatasaray'a git'

Galatasaray'da Falcao'nun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Corona virüsü nedeniyle ekonomik yönden sıkıntılı günlerin beklendiği Galatasaray, bonuslarla birlikte yıllık 8 milyon Euro civarında para kazanan Falcao ile yolları ayırmayı bekliyor. Falcao'nun alternatiflerinden biri olan dünya yıldızı golcüye, antrenöründen 'Galatasaray'a git' mesajı geldi.
Giriş Tarihi: 04.05.2020
08:14
Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
08:14
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Corona virüsü nedeniyle ekonomik olarak sıkıntıya giren
Galatasaray, yıllık yaklaşık 7 milyon euro kazanan yıldız oyuncusu Radamel Falcao'dan indirim talep etmişti.
Ancak Kolombiyalı golcünün indirime sıcak bakmadığı ve
Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulmaya başlandı.
Sarı-kırmızılı yönetim, Falcao'nun ayrılma ihtimaline karşı kadrosuna dünya yıldızı bir isim katmak için harekete geçerken, bu ismin
Mario Mandzukic olduğu iddia edilmişti.
Bu haber Hırvatistan'da geniş yer buldu. Menajeri İvan Cvjetkovic, "Bu haberler tamamen iddiadan ibaret... Henüz benimle resmi bir temas olmadı" derken, 33 yaşındaki golcüyle beraber Hırvatistan Milli Takımı'nda görev yapan ve şu an
milli takım yardımcı antrenörü olan İvica Olic'ten de bir açıklama geldi.
Antrenör Olic, IG'de katıldığı bir canlı yayında, "Haberlerin aslı var mı bilmiyorum" derken sözü Mandzukic'in
Katar'da oynamasına getirdi.
"MARIO'NUN NE İŞİ VAR KATAR'DA!"
Olic, "Mario'nun (Mandzukic) ne işi var
Katar'da? Katar 'emeklilik' demek. Mario emekli mi oldu? Tamam; Katar'da belki iyi kazanıyor ama bu kendisini yok etmesini gerektirmez. Ayrıca nerede kaldı futbol heyecanı...
"GALATASARAY GİBİ TUTKULU BİR TAKIMI DÜŞÜNMELİ"
Milli takım açısından da onu yeniden Şampiyonlar Ligi'nde görmek güzel olurdu. Galatasaray gibi futbol tutkusu takımları mutlaka düşünmeli." ifadesini kullandı.