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Dünya yıldızı golcüye flaş öneri! ''a git'

Galatasaray'da Falcao'nun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Corona virüsü nedeniyle ekonomik yönden sıkıntılı günlerin beklendiği Galatasaray, bonuslarla birlikte yıllık 8 milyon Euro civarında para kazanan Falcao ile yolları ayırmayı bekliyor. Falcao'nun alternatiflerinden biri olan dünya yıldızı golcüye, antrenöründen 'Galatasaray'a git' mesajı geldi.

Giriş Tarihi: 04.05.2020 08:14 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 08:14
Dünya yıldızı golcüye flaş öneri! 'Galatasaray'a git'

Corona virüsü nedeniyle ekonomik olarak sıkıntıya giren , yıllık yaklaşık 7 milyon euro kazanan yıldız oyuncusu 'dan indirim talep etmişti.

Dünya yıldızı golcüye flaş öneri! 'Galatasaray'a git'

Ancak Kolombiyalı golcünün indirime sıcak bakmadığı ve 'dan ayrılacağı konuşulmaya başlandı.

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Dünya yıldızı golcüye flaş öneri! 'Galatasaray'a git'

Sarı-kırmızılı yönetim, Falcao'nun ayrılma ihtimaline karşı kadrosuna dünya yıldızı bir isim katmak için harekete geçerken, bu ismin olduğu iddia edilmişti.

Dünya yıldızı golcüye flaş öneri! 'Galatasaray'a git'

Bu haber Hırvatistan'da geniş yer buldu. Menajeri İvan Cvjetkovic, "Bu haberler tamamen iddiadan ibaret... Henüz benimle resmi bir temas olmadı" derken, 33 yaşındaki golcüyle beraber Hırvatistan Milli Takımı'nda görev yapan ve şu an yardımcı antrenörü olan İvica Olic'ten de bir açıklama geldi.

Dünya yıldızı golcüye flaş öneri! 'Galatasaray'a git'

Antrenör Olic, IG'de katıldığı bir canlı yayında, "Haberlerin aslı var mı bilmiyorum" derken sözü Mandzukic'in 'da oynamasına getirdi.

Dünya yıldızı golcüye flaş öneri! 'Galatasaray'a git'

"MARIO'NUN NE İŞİ VAR KATAR'DA!"

Olic, "Mario'nun (Mandzukic) ne işi var 'da? Katar 'emeklilik' demek. Mario emekli mi oldu? Tamam; Katar'da belki iyi kazanıyor ama bu kendisini yok etmesini gerektirmez. Ayrıca nerede kaldı heyecanı...

Dünya yıldızı golcüye flaş öneri! 'Galatasaray'a git'

"GALATASARAY GİBİ TUTKULU BİR TAKIMI DÜŞÜNMELİ"

açısından da onu yeniden Şampiyonlar Ligi'nde görmek güzel olurdu. gibi tutkusu takımları mutlaka düşünmeli." ifadesini kullandı.

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