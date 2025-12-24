Dünyanın en değerli futbolcuları belli oldu! İşte Victor Osimhen’in sıralaması...

Son piyasa değeri güncellemesiyle birlikte dünyanın en değerli futbolcuları listesi yeniden şekillendi. Avrupa'nın en büyük kulüplerinde forma giyen yıldız isimlerin yer aldığı sıralamada yıldız genç yeteneklerin yükselişi ve sürpriz çıkışlar dikkat çekerken, Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen de sıralamada önemli bir konumda yer aldı.