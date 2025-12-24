Haberler
Giriş Tarihi: 24.12.2025 22:27
Dünyanın en değerli futbolcuları belli oldu! İşte Victor Osimhen’in sıralaması...
Transfermarkt'ın son piyasa değeri güncellemesiyle birlikte dünyanın en değerli futbolcuları listesi netleşti. Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen yıldız isimlerin yer aldığı sıralamada dikkat çeken değişiklikler yaşanırken, Victor Osimhen'in listedeki konumu da belli oldu. Nijeryalı golcünün piyasa değeri ve dünya futbolundaki yeri, güncellenen listeyle birlikte bir kez daha gözler önüne serildi.