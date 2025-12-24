Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 24.12.2025 22:27

Dünyanın en değerli futbolcuları belli oldu! İşte Victor Osimhen’in sıralaması...

Transfermarkt'ın son piyasa değeri güncellemesiyle birlikte dünyanın en değerli futbolcuları listesi netleşti. Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen yıldız isimlerin yer aldığı sıralamada dikkat çeken değişiklikler yaşanırken, Victor Osimhen'in listedeki konumu da belli oldu. Nijeryalı golcünün piyasa değeri ve dünya futbolundaki yeri, güncellenen listeyle birlikte bir kez daha gözler önüne serildi.

Son piyasa değeri güncellemesiyle birlikte dünyanın en değerli futbolcuları listesi yeniden şekillendi. Avrupa'nın en büyük kulüplerinde forma giyen yıldız isimlerin yer aldığı sıralamada yıldız genç yeteneklerin yükselişi ve sürpriz çıkışlar dikkat çekerken, Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen de sıralamada önemli bir konumda yer aldı.

1. Lamine Yamal – 200 milyon €

2. Erling Haaland – 200 milyon €

3. Kylian Mbappé – 200 milyon €

4. Jude Bellingham – 160 milyon €

5. Vinicius Junior – 150 milyon €

6. Pedri – 140 milyon €

7. Bukayo Saka – 130 milyon €

8. Phil Foden – 130 milyon €

9. Michael Olise – 130 milyon €

10. Jamal Musiala – 130 milyon €

11. Alexander Isak – 120 milyon €

12. Declan Rice – 120 milyon €

13. Federico Valverde – 120 milyon €

14. Florian Wirtz – 110 milyon €

15. Cole Palmer – 120 milyon €

16. Joao Neves – 110 milyon €

17. Moises Caicedo – 110 milyon €

18. Vitinha – 110 milyon €

19. Ousmane Dembele – 100 milyon €

20. Julian Alvarez – 100 milyon €

21. Khvicha Kvaratskhelia – 90 milyon €

22. William Saliba – 90 milyon €

23. Ryan Gravenberch – 90 milyon €

24. Arda Güler – 90 milyon €