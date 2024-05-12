Dünyanın en gaddar 40 futbolcusu! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın efsaneleri de listede

Günümüz futbolunda artık 'yok' denecek kadar azalsa da futbol tarihine dönem dönem damgasını vuran birçok acımasız futbolcu oldu. Dünya üzerinde kimsenin rakip olmak istemeyeceği 40 gaddar futbolcuyu belirledik. Listede Süper Lig'de forma giyen 13 futbolcu var. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın efsane isimlerinin de aralarında yer aldığı dünyanın en gaddar 40 futbolcusu...