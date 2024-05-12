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Haberler Galeri Dünyanın en gaddar 40 futbolcusu! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın efsaneleri de listede
Giriş Tarihi: 12.05.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 14:02

Dünyanın en gaddar 40 futbolcusu! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın efsaneleri de listede

Günümüz futbolunda artık 'yok' denecek kadar azalsa da futbol tarihine dönem dönem damgasını vuran birçok acımasız futbolcu oldu. Dünya üzerinde kimsenin rakip olmak istemeyeceği 40 gaddar futbolcuyu belirledik. Listede Süper Lig'de forma giyen 13 futbolcu var. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın efsane isimlerinin de aralarında yer aldığı dünyanın en gaddar 40 futbolcusu...

Dünyanın en gaddar 40 futbolcusu! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın efsaneleri de listede

Günümüz futbolunda artık 'yok' denecek kadar azalsa da futbol tarihine dönem dönem damgasını vuran birçok acımasız futbolcu oldu. Dünya üzerinde kimsenin rakip olmak istemeyeceği 40 gaddar futbolcuyu belirledik. Listede Süper Lig'de forma giyen 13 futbolcu var. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın efsane isimlerinin de aralarında yer aldığı dünyanın en gaddar 40 futbolcusu...

Dünyanın en gaddar 40 futbolcusu! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın efsaneleri de listede

Gennaro Gattuso

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Dünyanın en gaddar 40 futbolcusu! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın efsaneleri de listede

Pablo Alfaro

Dünyanın en gaddar 40 futbolcusu! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın efsaneleri de listede

Alexis Delgado - Beşiktaş

Dünyanın en gaddar 40 futbolcusu! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın efsaneleri de listede

Kevin Muscat

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