Giriş Tarihi: 27.02.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
14:34
Dünyanın en iyi takımları sıralaması güncellendi! İlk 20’de Süper Lig’den sadece 1 takım var: İşte o liste…
Son dakika haberleri… Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Kurumu (IFFHS) dünyanın en iyi takımlarını listelediği sıralamayı güncelledi. Süper Lig'den daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk 30'a dahil olduğu listede yeni sıralama belli oldu. Güncellenen listede futbolseverler tarafından merakla incelendi. İşte son dakika haberinin detayları…