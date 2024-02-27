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Haberler Galeri Dünyanın en iyi takımları sıralaması güncellendi! İlk 20’de Süper Lig’den sadece 1 takım var: İşte o liste…
Giriş Tarihi: 27.02.2024 14:32 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 14:34

Dünyanın en iyi takımları sıralaması güncellendi! İlk 20’de Süper Lig’den sadece 1 takım var: İşte o liste…

Son dakika haberleri… Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Kurumu (IFFHS) dünyanın en iyi takımlarını listelediği sıralamayı güncelledi. Süper Lig'den daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk 30'a dahil olduğu listede yeni sıralama belli oldu. Güncellenen listede futbolseverler tarafından merakla incelendi. İşte son dakika haberinin detayları…

Dünyanın en iyi takımları sıralaması güncellendi! İlk 20’de Süper Lig’den sadece 1 takım var: İşte o liste…

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Kurumu'nun 2023 Şubat - 2024 Şubat tarihlerini baz alarak hazırladığı dünyanın en iyi takımları listesi dikkat çekti.

Dünyanın en iyi takımları sıralaması güncellendi! İlk 20’de Süper Lig’den sadece 1 takım var: İşte o liste…

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 20 FUTBOL TAKIMI

1 Manchester City

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Dünyanın en iyi takımları sıralaması güncellendi! İlk 20’de Süper Lig’den sadece 1 takım var: İşte o liste…

2 Real Madrid

Dünyanın en iyi takımları sıralaması güncellendi! İlk 20’de Süper Lig’den sadece 1 takım var: İşte o liste…

3 Internazionale

Dünyanın en iyi takımları sıralaması güncellendi! İlk 20’de Süper Lig’den sadece 1 takım var: İşte o liste…

4 Bayer Leverkusen

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