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cinayetine spor camiasından tepki!

Eski kocası tarafından hunharca öldürülen , spor camiasını birleştirdi. Spor kulüpleri Emine Bulut cinayetine sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 23.08.2019 15:49 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 16:01
Emine Bulut cinayetine spor camiasından tepki!

Kırıkkale'de eski eşi tarafından 10 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde boğazından bıçaklanan Emine Bulut'un cinayetine spor camiası da tepkisiz kalmadı.

Emine Bulut cinayetine spor camiasından tepki!

Fenerbahçe

Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz! Failinin en ağır ceza ile yargılanmasını, toplumumuzda kadın cinayetlerinin artık son bulmasını diliyoruz!"

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Emine Bulut cinayetine spor camiasından tepki!

Trabzonspor

"Kadın cinayetleri karşısında #sessizkalmayacağız. Bu vahşet artık son bulsun! #EmineBulut"

Emine Bulut cinayetine spor camiasından tepki!

Beşiktaş

"Bu vahşete karşı sessiz kalmıyoruz! Kadın cinayetlerinin son bulmasını, faillerin en ağır cezalarla yargılanmasını diliyoruz. Alışmayacağız, susmayacağız! #EmineBulut"

Emine Bulut cinayetine spor camiasından tepki!

Galatasaray

"Hayattan koparılan bir kadın daha olmasın diye sessiz kalmayacağız. Yaşanan bu vahşet son olsun, kadın cinayetleri son bulsun! #EmineBulut"

Emine Bulut cinayetine spor camiasından tepki!

Başakşehir

"Ölmek istemiyorum" diyen bir anne, "Anne ölme" diyen bir evlat. Sözün bittiği yerdeyiz... Bu vahşice katliama sessiz kalmıyoruz, failin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz! #EmineBulut"

Emine Bulut cinayetine spor camiasından tepki!

Sivasspor

"Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz! Kadın cinayetlerinin artık son bulmasını, faillerin en ağır şekilde cezalarla yargılanmasını diliyoruz. #EmineBulut #DemirGrupSivasspor"

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