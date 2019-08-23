Emine Bulut cinayetine spor camiasından tepki!

Eski kocası tarafından hunharca öldürülen Emine Bulut, spor camiasını birleştirdi. Spor kulüpleri Emine Bulut cinayetine sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Kırıkkale'de eski eşi tarafından 10 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde boğazından bıçaklanan Emine Bulut'un cinayetine spor camiası da tepkisiz kalmadı. Fenerbahçe Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz! Failinin en ağır ceza ile yargılanmasını, toplumumuzda kadın cinayetlerinin artık son bulmasını diliyoruz!' Trabzonspor 'Kadın cinayetleri karşısında #sessizkalmayacağız. Bu vahşet artık son bulsun! #EmineBulut' Beşiktaş 'Bu vahşete karşı sessiz kalmıyoruz! Kadın cinayetlerinin son bulmasını, faillerin en ağır cezalarla yargılanmasını diliyoruz. Alışmayacağız, susmayacağız! #EmineBulut' Galatasaray 'Hayattan koparılan bir kadın daha olmasın diye sessiz kalmayacağız. Yaşanan bu vahşet son olsun, kadın cinayetleri son bulsun! #EmineBulut' Başakşehir 'Ölmek istemiyorum' diyen bir anne, 'Anne ölme' diyen bir evlat. Sözün bittiği yerdeyiz... Bu vahşice katliama sessiz kalmıyoruz, failin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz! #EmineBulut' Sivasspor 'Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz! Kadın cinayetlerinin artık son bulmasını, faillerin en ağır şekilde cezalarla yargılanmasını diliyoruz. #EmineBulut #DemirGrupSivasspor'