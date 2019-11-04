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  • Erman Toroğlu Kayserispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 04.11.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 09:52
Erman Toroğlu Kayserispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 10'uncu haftasında İstikbal Mobilya ile arasında oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Ev sahibi İM Kayserispor bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Erman Toroğlu Kayserispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

SABAH'ın usta kalemi , - maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...

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Erman Toroğlu Kayserispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Biri yense lider olacak diğeri son sırada... Müthiş bir mücadele oldu. İki takımın da yakaladığı fırsatlar var. Ama 'nin yakaladığı fırsatlar daha fazla... Sarı-lacivertlilerin üç topu da direkten gitti.

Erman Toroğlu Kayserispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Futbol böyle bir oyun. Her an her şey değişebiliyor. Bir gün önceki Antalya-Beşiktaş maçına bakıyorsunuz ilk yarı rezalet bir Antalya, ikinci yarı süper bir Antalya...

Erman Toroğlu Kayserispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Düşünün teknik direktör aynı, yönetim aynı, başkan aynı, rakip aynı hakem aynı... 180 derecelik değişimin bir ucunda Beşiktaş, bir ucunda Antalya... Ama dün geceki maç aynı değil. İki takım da mücadele ediyor. Korakor...

Erman Toroğlu Kayserispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son sıradaki Kayseri üzerinde şu farklılık var; yönetim değişmiş, başkan değişmiş, teknik direktör değişmiş; üstüne de paralar ödenmiş.

Erman Toroğlu Kayserispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bir de rakip olunca ve seyirci desteği de gelince lig sonuncusu Kayseri canavar kesilmiş. İyi futbol mu oynadılar; hayır ama müthiş mücadele ettiler.

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