Erman Toroğlu Kayserispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu bugünkü yazısında, Kayserispor - Fenerbahçe maçını kaleme aldı. Süper Lig'in 10'uncu haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Ev sahibi İM Kayserispor bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini aldı. SABAH'ın usta kalemi Erman Toroğlu, Kayserispor - Fenerbahçe maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı... Biri yense lider olacak diğeri son sırada... Müthiş bir mücadele oldu. İki takımın da yakaladığı fırsatlar var. Ama Fenerbahçe'nin yakaladığı fırsatlar daha fazla... Sarı-lacivertlilerin üç topu da direkten gitti. Futbol böyle bir oyun. Her an her şey değişebiliyor. Bir gün önceki Antalya-Beşiktaş maçına bakıyorsunuz ilk yarı rezalet bir Antalya, ikinci yarı süper bir Antalya... Düşünün teknik direktör aynı, yönetim aynı, başkan aynı, rakip aynı hakem aynı... 180 derecelik değişimin bir ucunda Beşiktaş, bir ucunda Antalya... Ama dün geceki maç aynı değil. İki takım da mücadele ediyor. Korakor... Son sıradaki Kayseri üzerinde şu farklılık var; yönetim değişmiş, başkan değişmiş, teknik direktör değişmiş; üstüne de paralar ödenmiş. Bir de rakip Fenerbahçe olunca ve seyirci desteği de gelince lig sonuncusu Kayseri canavar kesilmiş. İyi futbol mu oynadılar; hayır ama müthiş mücadele ettiler.