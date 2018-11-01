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ve , derbiyi yorumladı

SABAH Spor'un usta yazarlarından ve , ile arasında oynanacak olan derbi karşılaşmasını yorumladı.

Giriş Tarihi: 01.11.2018 10:03 Güncelleme Tarihi: 01.11.2018 10:17
Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar, derbiyi yorumladı

ERMAN TOROĞLU

Belki kalitesiz bir maç olacak ama heyecanlı olacak. Sebebi ne? Fatih Terim takımından inanılmaz rahatsız. Bunu net bir biçimde söylüyor.

Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar, derbiyi yorumladı

ERMAN TOROĞLU

Bir noktada haksız da değil ama başka noktalarda haksız. Bu beğenmediğin oyuncular bu noktaya gelene kadar sen ne yaptın?

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Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar, derbiyi yorumladı

ERMAN TOROĞLU

Bunları eski Fatih Terim gibi kontrol ettin mi, hayır! Çünkü senin futbolcularının sigortaları 5 dakikada bir atıyor.

Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar, derbiyi yorumladı

ERMAN TOROĞLU

Bir takımın futbolcuları darbe hariç bu tip sakatlıklar yaşıyorsa orada bir sakatlık vardır. En büyük sakatlık da teknik direktörden başlar.

Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar, derbiyi yorumladı

ERMAN TOROĞLU

Şimdi dönelim 'ye. Öyle veya böyle teknik direktörünü yönetim kovdu. Şu anda Fenerbahçe'nin fizik olarak, mücadele olarak, hırs olarak durumu 'dan iyi.

Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar, derbiyi yorumladı

ERMAN TOROĞLU

Biliyorum, şu anda bahis oynasanız 'a oynarsınız ama tecrübelerime dayanarak söylüyorum, hayatımda oynamadım ama oynasam 'ye oynarım.

Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar, derbiyi yorumladı

ERMAN TOROĞLU

Önemli bir nokta daha var. 'nin kaybedecek nesi var? Hiçbir şeyi... 'ın ise çok şeyi. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan hiçbir şeyden korkmaz beyler. Bu kadar basit.

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