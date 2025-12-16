Ertuğrul Doğan, Muçi'nin bonservisini açıkladı! "Eğer hocamız kalmasını isterse..."

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Doğan, şampiyonluk yarışı için konuşurken, Ernest Muçi'nin bonservisi ve projeler hakkında da bilgi verdi. Doğan ayrıca, "Serhat Albayrak ve Berat Albayrak, Trabzonspor'a her konuda inanılmaz bir destek verdi" diyerek teşekkürlerini iletti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Trabzonspor, Akyazı ve Kartal projeleriyle yıllık yaklaşık 50 milyon dolar seviyesinde gelir sağlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza Akyazı ve Kartal projeleri nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten her konuda Türk sporunun ve futbolunun her zaman yanında. Bu projenin tahsisi ile alakalı bize çok yardımcı oldu.

Sayın Serhat Albayrak ve Sayın Berat Albayrak da Trabzonspor'a her konuda inanılmaz bir destek verdi, onlara da ayrı bir özel teşekkür etmek isterim.

Trabzonspor'u her zaman rakipleriyle mücadele edebilecek, her zaman onlarla karşı karşıya gelebilecek bir takım haline getirmek istiyoruz. Bunun için de en önemli faktör ekonomik özgürlük.

FATİH TEKKE İÇİN AÇIKLAMA

Takımımızın başında çok iyi bir Trabzonsporlu var, herhalde bunu tartışacak kimse yoktur. Zamanının da büyük kısmını tesislerde geçiren, hayatını futbola adamış, futbolun dışında bir şey düşünmeyen bir hocamız var.

Fatih Tekke ile beraber 4-5 yıllık planlamalar üzerinden konuşuyoruz. Trabzonspor'un bu gerçeğe alışması lazım. Bu kadar fazla değişimin, Trabzonspor'a faydası yok.

Camianın aklındaki tek şey zirve ama biz kendimizden 5-7-10 katı takımlara karşı mücadele veriyoruz. Paraya karşı emeğin mücadelesi yine bu sezon veriliyor. Trabzonspor'u her zaman rakipleriyle mücadele edebilecek, her zaman onlarla karşı karşıya gelebilecek bir takım haline getirmek istiyoruz. Bunun için de en önemli faktör ekonomik özgürlük.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Bizi ileriye taşıyacak olan transferi bulursak yapacağız. Biz, kendimizden 5-10 katı takımlara karşı mücadele ediyoruz. Paraya karşı emeğin mücadelesi yine bu sezon veriliyor.

"Trabzonspor, ara transfer döneminde 'Nokta atışı transferler' peşinde olacak diyebilir miyiz?"

Evet. Tek planlamamız bu yönde. Bu transferlerin bizi ileriye taşıması lazım.

MUÇİ CEVABI

Fatih Tekke sezon sonunda 'Ernest Muçi kalsın' derse 6.5 milyon Euro civarına transferi bitirebiliyoruz ve de 5 taksit şeklinde ödeyeceğiz. Performansı bize göre başarılı ama son karar hocamızın, biz sadece gerekeni yaparız.