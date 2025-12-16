Ertuğrul Doğan, Muçi'nin bonservisini açıkladı! "Eğer hocamız kalmasını isterse..."

Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Trabzonspor, Akyazı ve Kartal projeleriyle yıllık yaklaşık 50 milyon dolar seviyesinde gelir sağlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza Akyazı ve Kartal projeleri nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten her konuda Türk sporunun ve futbolunun her zaman yanında. Bu projenin tahsisi ile alakalı bize çok yardımcı oldu.