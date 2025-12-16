Haberler
Ertuğrul Doğan, Muçi'nin bonservisini açıkladı! "Eğer hocamız kalmasını isterse..."
Giriş Tarihi: 16.12.2025 19:54
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Doğan, şampiyonluk yarışı için konuşurken, Ernest Muçi'nin bonservisi ve projeler hakkında da bilgi verdi. Doğan ayrıca, "Serhat Albayrak ve Berat Albayrak, Trabzonspor'a her konuda inanılmaz bir destek verdi" diyerek teşekkürlerini iletti.