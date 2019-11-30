EURO 2020: Şenol Güneş ve rakip takım teknik teknik direktörler kurayı yorumladılar

Şenol Güneş, İtalya ve Türkiye'nin eleme gruplarında en az gol yiyen takımlardan olduğunun hatırlatılması üzerine ise şöyle konuştu:

"En az gol yiyen, herhalde bu sefer gollü olacak. İki takım da gol yememeyi bildiğine göre bu sefer nasıl atacağını düşünecektir. İtalya, savunma anlayışıyla iyi olan bir takım. Türkiye'de hocaları gönderiyoruz ama giden hocalar hep takımlarında başarılı oluyor. Daha önce Del Bosque'de de oldu. Daha önce grupta aldığımız sonuçlara bakmadan, geçmişte ne yaptığımızdan çok, yapılanları nasıl yaptığımız ve oyun felsefemizi geliştirip sahaya çıkacağız. Rakibimiz İtalya da olsa Galler de olsa hepsine karşı kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Her oyun kendi içinde başka argümanlar istiyor, onu da yapmaya çalışacağız. Rakip güçlü-zayıf diye bakmayacağız. Şu anda 20 takım belli, Avrupa'nın en iyi takımları olarak buraya geldiler. Başarıları çok büyük olan Ukrayna, Polonya gruplarda oldu. Sıkıntısı olan takımlar var. Belki grup olarak Almanya, Fransa, Portekiz gibi daha önce Avrupa şampiyonu olan takımın dışarıda kalacağını düşünürsek orada bir sıkıntı var. Ben orada Portekiz'in yerine kendimizi görüp bir de İzlanda gelseydi, daha güçlü bir takım olarak yeniden gücümüzü görürüz diye düşünmüştüm. Ama zor bir gruptu, ona göre daha iyi bir gruptayız ama grubun iyiliğinden çok bizim güçlü ve iyi olmamız gerekiyor. O zaman netice alırız."