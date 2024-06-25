Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
09:03
Son dakika haberleri: EURO 2024'te inanılmaz son! Hırvatistan, İtalya karşısında son dakikada yıkıldı...
Son dakika haberleri... EURO 2024'te heyecan devam ediyor. B Grubu'nda son maçlar oynandı. Kader maçlarına çıkan İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk gruptan çıkma mücadelesi verdi. Günün nefes kesen maçında Hırvatistan ile İtalya karşı karşıya geldi. Hırvatlar, son dakikaya grup ikincisi olarak girdi ancak son dakikada yedikleri golle birlikte adeta yıkıldılar. Grubun diğer maçında ise İspanya, Arnavutluk'u tek golle geçti. İşte günün maçında yaşananlar ve son 16 turundaki ilk eşleşme...