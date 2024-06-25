Son dakika haberleri: EURO 2024’te inanılmaz son! Hırvatistan, İtalya karşısında son dakikada yıkıldı...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) B Grubu maçları tamamlandı. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada B Grubu'nun üçüncü ve son maçları Arnavutluk ile İspanya, Hırvatistan ile de İtalya arasında gerçekleşti.