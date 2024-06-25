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Haberler Galeri Son dakika haberleri: EURO 2024'te inanılmaz son! Hırvatistan, İtalya karşısında son dakikada yıkıldı...
Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 09:03

Son dakika haberleri: EURO 2024'te inanılmaz son! Hırvatistan, İtalya karşısında son dakikada yıkıldı...

Son dakika haberleri... EURO 2024'te heyecan devam ediyor. B Grubu'nda son maçlar oynandı. Kader maçlarına çıkan İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk gruptan çıkma mücadelesi verdi. Günün nefes kesen maçında Hırvatistan ile İtalya karşı karşıya geldi. Hırvatlar, son dakikaya grup ikincisi olarak girdi ancak son dakikada yedikleri golle birlikte adeta yıkıldılar. Grubun diğer maçında ise İspanya, Arnavutluk'u tek golle geçti. İşte günün maçında yaşananlar ve son 16 turundaki ilk eşleşme...

Son dakika haberleri: EURO 2024’te inanılmaz son! Hırvatistan, İtalya karşısında son dakikada yıkıldı...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) B Grubu maçları tamamlandı. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada B Grubu'nun üçüncü ve son maçları Arnavutluk ile İspanya, Hırvatistan ile de İtalya arasında gerçekleşti.

Son dakika haberleri: EURO 2024’te inanılmaz son! Hırvatistan, İtalya karşısında son dakikada yıkıldı...

GRUBUN KADER MAÇI: HIRVATİSTAN - İTALYA

Leipzig'de oynanan günün maçı ise nefesleri kesti. Grupta 1 puanı bulunan Hırvatistan ile 3 puanlı İtalya'nın karşı karşıya geldiği müsabakada, Hırvatistan 55. dakikada yıldız oyuncusu Luka Modric'in golüyle öne geçti.

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Son dakika haberleri: EURO 2024’te inanılmaz son! Hırvatistan, İtalya karşısında son dakikada yıkıldı...

Maçın bu şekilde tamamlanması durumunda Hırvatistan'ın eksi averajla son 16 turuna yükseleceği eşleşmede, İtalya son dakika golüyle sevinen taraf oldu.

Son dakika haberleri: EURO 2024’te inanılmaz son! Hırvatistan, İtalya karşısında son dakikada yıkıldı...

Müsabakanın 90+8. dakikasında Mattia Zaccagni ile beraberliği yakalayan İtalya, grubu 4 puanla 2. sırada tamamlayarak bir üst tura yükseldi.

Son dakika haberleri: EURO 2024’te inanılmaz son! Hırvatistan, İtalya karşısında son dakikada yıkıldı...

İtalya, son 16 turunda İsviçre ile eşleşmiş oldu.

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