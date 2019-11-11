Fatih Doğan Beşiktaş - Denizlispor maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Fatih Doğan bugünkü yazısında, Beşiktaş - Denizlispor maçını kaleme aldı. Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Denizlispor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, Kevin N'Koudou'nun 70. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 18'e yükseltti. SABAH Gazetesi Yazarı Fatih Doğan, Beşiktaş - Denizlispor maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Fatih Doğan'ın yazısı... Abdullah Avcı, Denizlispor maçına hem sistem hem oyuncu hem de mevki değişiklikleriyle çıktı. 4-2-3-1'le sistem değişikliğine gittiği maçta asıl çarpıcı tercihi Caner'in sol bek, sol açık derken sağ açığa devşirilmesiydi. Sağ açık ve forvet arkası oynayan Diaby'nin 10 numarada, bu aralar uyarı üzerine uyarı yiyen Adem Ljajic'in 11'de ve sol açıkta oynatılması gecenin sürpriziydi. Abdullah hoca da ters ayaklarla rakibi aşma denemesinin tutmayacağını görünce 25. dakikada herkesi ideal yerlerine döndürdü. Bu değişim oyuna da olumlu yansıdı. 28'de Adem'in soldan pozisyonuyla başlayan atak pozisyon zenginliğine dönüştü. Ancak hakem Yankaya ve VAR'da Hakan Ceylan 29'da Mustafa Yumlu'nun Diaby'nin yüzüne attığı dirseğe seyirci kaldı. VAR'a dahi gitmeyerek Beşiktaş'ın penaltısının üzerine yattı. 67'de Sackey arkadan Diaby'ye çift daldı. Önce sarıyı veren sonra VAR'da Hakan Ceylan'ı dinleyen Özgür Yankaya bununla yetindi.