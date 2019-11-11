Fatih Doğan Beşiktaş - Denizlispor maçını değerlendirdi

Abdullah Avcı, Denizlispor maçına hem sistem hem oyuncu hem de mevki değişiklikleriyle çıktı. 4-2-3-1'le sistem değişikliğine gittiği maçta asıl çarpıcı tercihi Caner'in sol bek, sol açık derken sağ açığa devşirilmesiydi.