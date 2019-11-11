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  • Fatih Doğan Beşiktaş - Denizlispor maçını değerlendirdi

- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 11.11.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 10:25
Fatih Doğan Beşiktaş - Denizlispor maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 11. haftasında , sahasında ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, Kevin N'Koudou'nun 70. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 18'e yükseltti.

Fatih Doğan Beşiktaş - Denizlispor maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı , - maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Fatih Doğan'ın yazısı...

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Fatih Doğan Beşiktaş - Denizlispor maçını değerlendirdi

Abdullah Avcı, maçına hem sistem hem oyuncu hem de mevki değişiklikleriyle çıktı. 4-2-3-1'le sistem değişikliğine gittiği maçta asıl çarpıcı tercihi Caner'in sol bek, sol açık derken sağ açığa devşirilmesiydi.

Fatih Doğan Beşiktaş - Denizlispor maçını değerlendirdi

Sağ açık ve forvet arkası oynayan Diaby'nin 10 numarada, bu aralar uyarı üzerine uyarı yiyen Adem Ljajic'in 11'de ve sol açıkta oynatılması gecenin sürpriziydi.

Fatih Doğan Beşiktaş - Denizlispor maçını değerlendirdi

Abdullah hoca da ters ayaklarla rakibi aşma denemesinin tutmayacağını görünce 25. dakikada herkesi ideal yerlerine döndürdü. Bu değişim oyuna da olumlu yansıdı.

Fatih Doğan Beşiktaş - Denizlispor maçını değerlendirdi

28'de Adem'in soldan pozisyonuyla başlayan atak pozisyon zenginliğine dönüştü. Ancak hakem Yankaya ve VAR'da Hakan Ceylan 29'da Mustafa Yumlu'nun Diaby'nin yüzüne attığı dirseğe seyirci kaldı. VAR'a dahi gitmeyerek 'ın penaltısının üzerine yattı.

Fatih Doğan Beşiktaş - Denizlispor maçını değerlendirdi

67'de Sackey arkadan Diaby'ye çift daldı. Önce sarıyı veren sonra VAR'da Hakan Ceylan'ı dinleyen Özgür Yankaya bununla yetindi.

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