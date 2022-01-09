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Haberler Galeri Fenerbahçe Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta, ne zaman?
Giriş Tarihi: 09.01.2022 01:28 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 01:28

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta, ne zaman?

Süper Lig'in 20. Haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Ligde çıktığı son maçta galibiyet alan sarı-lacivertli ekip sahasında galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Öte yandan karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyen futbolseverler canlı yayın kanalı detaylarını öğrenmek isteyerek "Fenerbahçe Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Fenerbahçe Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta, ne zaman?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. Haftasında Adana Demirspor'a konuk oluyor. Son 19. Haftada 32 puan elde eden sarı-lacivertliler 4. sırada yer alırken Adana ekibi ise 30 puanla 7. sırada yer alıyor. Mücadeleyi televizyondan takip edecek olan futbolseverler "Fenerbahçe Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" soruları üzerinden canlı yayın bilgilerine erişmek istiyor.

FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Süper Lig 20. Hafta Fenerbahçe Adana Demirspor maçı canlı yayın kanalı ve tüm bilgiler şöyle;

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta, ne zaman?
  • Süper Lig Fenerbahçe Adana Demirspor maçı 10 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

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Fenerbahçe Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta, ne zaman?

FENERBAHÇE'DE ADANA DEMİRSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 10 Ocak Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta, ne zaman?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Teknik ve taktik çalışmaların ardından üçer grup halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenman tamamlandı.

Luiz Gustavo, Mergim Berisha ve Altay Bayındır günü bireysel çalışmalarla sonlandırdı.

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta, ne zaman?

ADANA DEMİRSPOR, FENERBAHÇE MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 10 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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