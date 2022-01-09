Fenerbahçe Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta, ne zaman?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. Haftasında Adana Demirspor'a konuk oluyor. Son 19. Haftada 32 puan elde eden sarı-lacivertliler 4. sırada yer alırken Adana ekibi ise 30 puanla 7. sırada yer alıyor. Mücadeleyi televizyondan takip edecek olan futbolseverler "Fenerbahçe Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" soruları üzerinden canlı yayın bilgilerine erişmek istiyor.

FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Süper Lig 20. Hafta Fenerbahçe Adana Demirspor maçı canlı yayın kanalı ve tüm bilgiler şöyle;