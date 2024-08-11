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Haberler Galeri Fenerbahçe Adana Demirspor maçı sonrası olay ifade: Pozisyon cahili | "Belli ki Mourinho talimat vermiş"
Giriş Tarihi: 11.08.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 09:49

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı sonrası olay ifade: Pozisyon cahili | "Belli ki Mourinho talimat vermiş"

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe evinde Adana Demirspor'u Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk, Gürcan Bilgiç, Mustafa Çulcu ve Ömer Üründül, galibiyete rağmen Fenerbahçe'nin yaratıcılıktan uzak tutuk futbolunu eleştirdi. Usta isimlerden Gürcan Bilgiç maçın hakemiyle ilgili sert ifadeler kullanırken, Ahmet Çakar da Jose Mourinho'nun takıma net bir talimat verdiğini ifade etti. İşte Fenerbahçe Adana Demirspor maçı yazar yorumları...

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı sonrası olay ifade: Pozisyon cahili | Belli ki Mourinho talimat vermiş

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe evinde Adana Demirspor'u Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk, Gürcan Bilgiç, Mustafa Çulcu ve Ömer Üründül, galibiyete rağmen Fenerbahçe'nin yaratıcılıktan uzak tutuk futbolunu eleştirdi. Usta isimlerden Gürcan Bilgiç maçın hakemiyle ilgili sert ifadeler kullanırken, Ahmet Çakar da Jose Mourinho'nun takıma net bir talimat verdiğini ifade etti. İşte Fenerbahçe Adana Demirspor maçı yazar yorumları...

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı sonrası olay ifade: Pozisyon cahili | Belli ki Mourinho talimat vermiş

AHMET ÇAKAR - UFAK HATALAR

Fenerbahçe açılış maçını kazandı… Ama çok tuhaf bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Çok garip ama Fenerbahçe'nin attığı gol dışında ah bu da kaçar mı" diyeceğimiz bir tek pozisyonu yok. Buna karşılık Demirspor, Fenerbahçe kalesine çok az gelse de bir iki önemli pozisyonu var. Mesela son dakikalarda Çağlar'ın kısa düşen kafa topuna Demirsporlu oyuncu iyi vursa mücadele berabere bitecekti.

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Fenerbahçe Adana Demirspor maçı sonrası olay ifade: Pozisyon cahili | Belli ki Mourinho talimat vermiş

Özellikle ilk yarı çok düşük bir tempo vardı. Belli ki Mourinho oyuncularına tempoyu düşük tutun, fazla yormayın, sakatlık olmasın, çünkü üç gün sonra hayati bir Lille maçımız var" demiş… Talimat böyle gelince de özellikle ilk yarı Fenerbahçe kopuk kopuk oynadı, hiçbir zaman tempoyu yükseltmedi ya da yükseltemedi, fakat Maximin'in kişisel gayreti ile yarattığı pozisyonla Dzeko, Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı sonrası olay ifade: Pozisyon cahili | Belli ki Mourinho talimat vermiş

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Maximin çok önemli bir transfer. Fizik gücü yerinde olduğunda katkısı korkunç olabilir. Topla çok iyi, driplingi mükemmel. Genelde böyle oyuncular topla oynamayı severler ama o, topu ayağından çıkarma zamanlamasını oldukça iyi ayarlayabiliyor. Fenerbahçe için büyük katkı olacak gibi görünüyor.

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı sonrası olay ifade: Pozisyon cahili | Belli ki Mourinho talimat vermiş

Sonuçta; kazanmak önemliydi ve Fenerbahçe kazandı. Demirspor, geçen yıllardaki Demirspor değil kan kaybetmişler. Hakem Atilla Karaoğlan bir iki hatalı karar dışında oldukça iyi bir maç yönetti.

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