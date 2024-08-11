Giriş Tarihi: 11.08.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024
09:49
Fenerbahçe Adana Demirspor maçı sonrası olay ifade: Pozisyon cahili | "Belli ki Mourinho talimat vermiş"
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe evinde Adana Demirspor'u Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk, Gürcan Bilgiç, Mustafa Çulcu ve Ömer Üründül, galibiyete rağmen Fenerbahçe'nin yaratıcılıktan uzak tutuk futbolunu eleştirdi. Usta isimlerden Gürcan Bilgiç maçın hakemiyle ilgili sert ifadeler kullanırken, Ahmet Çakar da Jose Mourinho'nun takıma net bir talimat verdiğini ifade etti. İşte Fenerbahçe Adana Demirspor maçı yazar yorumları...