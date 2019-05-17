Canlı - Final Four zamanı: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı öncesi iki takımdan son haberler

FENERBAHÇE, ÜST ÜSTE 5. KEZ F4'TE
Fenerbahçe Beko, bir sezon aradan sonra tekrar şampiyon olmak için sahaya çıkacak. 1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 13. sezonunu geçiren sarı-lacivertli ekip, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018'in ardından üst üste beşinci kez Dörtlü Final'de yer alacak. Kupayı 2016-2017'de İstanbul'da havaya kaldırarak Avrupa'nın zirvesine çıkan sarı-lacivertliler, bu unvanı tekrar elde etmeye çalışacak.