Canlı - Final Four zamanı: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı öncesi iki takımdan son haberler

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ REKOR

Fenerbahçe Beko, finale kalması durumunda Dörtlü Final tarihinde üst üste 4. kez şampiyonluk maçı oynayan ikinci takım unvanını elde edecek. Son 3 sezonun finalisti olan sarı-lacivertliler, yarı finalde Anadolu Efes'i geçmesi durumunda tarihi bir başarıya daha imza atacak. 1988 yılından bu yana oynanan Dörtlü Final tarihinde, finale üst üste en fazla kalma rekoru 4 kez ile Rus ekibi CSKA Moskova'nın elinde bulunuyor. CSKA Moskova, 2005-2009 yıllarında üst üste 4 kez final oynama başarısı gösterdi.