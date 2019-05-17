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  • Canlı - Final Four zamanı: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı öncesi iki takımdan son haberler

Canlı - zamanı: - maçı öncesi iki takımdan son haberler

Basketbolda Avrupa Ligi Dörtlü Final (Euroleague ) mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. 'da oynanacak yarı final maçı TSİ saat 19:00'da başlayacak. Kazanan, 22:00'da oynanacak olan CSKA - maçının galibiyle finalde karşılaşacak. Maç öncesi hem Fenerbahçe Beko hem de Anadolu Efes cephelerinden son haberler, son dakika gelişmelerini haberimizden okuyabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 17.05.2019 16:06 Güncelleme Tarihi: 17.05.2019 18:53
Canlı - Final Four zamanı: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı öncesi iki takımdan son haberler

Basketbolda Avrupa Ligi Dörtlü Final (Euroleague ) mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. 'da oynanacak yarı final maçı TSİ saat 19:00'da başlayacak. Kazanan, 22:00'da oynanacak olan CSKA - maçının galibiyle finalde karşılaşacak. Maç öncesi hem Fenerbahçe Beko hem de Anadolu Efes cephelerinden son haberler, son dakika gelişmelerini haberimizden okuyabilirsiniz...

Canlı - Final Four zamanı: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı öncesi iki takımdan son haberler

ANADOLU EFES, BİR İLK PEŞİNDE
, tarihinde ilk kez bu kupayı elde edebilmek için mücadele edecek. Anadolu Efes, 1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda, 18 yıllık Dörtlü Final hasretini dindirdi.

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Canlı - Final Four zamanı: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı öncesi iki takımdan son haberler

FENERBAHÇE, ÜST ÜSTE 5. KEZ F4'TE
, bir sezon aradan sonra tekrar şampiyon olmak için sahaya çıkacak. 1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 13. sezonunu geçiren sarı-lacivertli ekip, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018'in ardından üst üste beşinci kez Dörtlü Final'de yer alacak. Kupayı 2016-2017'de İstanbul'da havaya kaldırarak Avrupa'nın zirvesine çıkan sarı-lacivertliler, bu unvanı tekrar elde etmeye çalışacak.

Canlı - Final Four zamanı: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı öncesi iki takımdan son haberler

ANADOLU EFES'TEN BÜYÜK ÇIKIŞ
, oldukça başarılı bir sezon geçirerek Dörtlü Final'e geldi. Geçen sezon tarihinin en kötü Avrupa Ligi dönemini yaşayarak 30 maçta sadece 7 galibiyet alıp 16. ve son sırada yer alan lacivert-beyazlılar, bu sezon ise bütün kötü izleri sildi. Normal sezonda 20 galibiyet alarak 4. sırada yer alan Anadolu Efes, play-off'u da saha ve seyirci avantajıyla oynadı.

Canlı - Final Four zamanı: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı öncesi iki takımdan son haberler

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ REKOR
, finale kalması durumunda Dörtlü Final tarihinde üst üste 4. kez şampiyonluk maçı oynayan ikinci takım unvanını elde edecek. Son 3 sezonun finalisti olan sarı-lacivertliler, yarı finalde 'i geçmesi durumunda tarihi bir başarıya daha imza atacak. 1988 yılından bu yana oynanan Dörtlü Final tarihinde, finale üst üste en fazla kalma rekoru 4 kez ile Rus ekibi CSKA Moskova'nın elinde bulunuyor. CSKA Moskova, 2005-2009 yıllarında üst üste 4 kez final oynama başarısı gösterdi.

Canlı - Final Four zamanı: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı öncesi iki takımdan son haberler

BARCELONA'YI 3-2 İLE GEÇTİ
, son derece çekişmeli geçen bir play-off çeyrek final eşleşmesi sonrası Dörtlü Final'e kaldı. Normal sezonu 5. sırada bitiren 'nın Barcelona Lassa takımıyla eşleşen lacivert-beyazlılar, rakibini son maçta yenip seriyi 3-2 kazandı ve Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

Canlı - Final Four zamanı: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı öncesi iki takımdan son haberler

FENERBAHÇE, F4'E REKORLA GELDİ
, bu sezon galibiyet rekoru kırarak Dörtlü Final'e geldi. Normal sezonu lider bitirerek, yeni formatta oynanan Avrupa Ligi'nde zirvede yer alan ilk Türk takımı olan sarı-lacivertliler, toplam 28 galibiyet aldığı sezonda, Dörtlü Final'e en fazla maç kazanarak giden ekip olma unvanını kazandı. Fenerbahçe Beko, bu sezon oynadığı 34 Avrupa maçında sadece 6 yenilgi yaşadı.

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