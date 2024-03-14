Giriş Tarihi: 14.03.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
10:56
Fenerbahçe Beko-Valencia maçı CANLI İZLE | Euroleague 29. hafta Fenerbahçe Beko-Valencia maçı canlı yayın kanalı
THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında, Fenerbahçe Beko Valencia karşılaşması gerçekleşecek. Temsilcimiz Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Real Madrid'i deplasmanda mağlup etmişti. Şimdi ise sarı lacivertli ekip Valencia'yı da yenerek puan sıralamasında yükseliş göstermek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?