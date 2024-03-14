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Haberler Galeri Fenerbahçe Beko-Valencia maçı CANLI İZLE | Euroleague 29. hafta Fenerbahçe Beko-Valencia maçı canlı yayın kanalı
Giriş Tarihi: 14.03.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 10:56

Fenerbahçe Beko-Valencia maçı CANLI İZLE | Euroleague 29. hafta Fenerbahçe Beko-Valencia maçı canlı yayın kanalı

THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında, Fenerbahçe Beko Valencia karşılaşması gerçekleşecek. Temsilcimiz Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Real Madrid'i deplasmanda mağlup etmişti. Şimdi ise sarı lacivertli ekip Valencia'yı da yenerek puan sıralamasında yükseliş göstermek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko-Valencia maçı CANLI İZLE | Euroleague 29. hafta Fenerbahçe Beko-Valencia maçı canlı yayın kanalı

THY EuroLeague 29. haftada temsilcimiz Fenerbahçe Beko - Valencia'yı ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele için geri sayım başladı. Peki, Fenerbahçe Beko-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, maç bilgileri…

Fenerbahçe Beko-Valencia maçı CANLI İZLE | Euroleague 29. hafta Fenerbahçe Beko-Valencia maçı canlı yayın kanalı

FENERBAHÇE BEKO-VALENCİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında bu akşam İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek.

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Fenerbahçe Beko-Valencia maçı CANLI İZLE | Euroleague 29. hafta Fenerbahçe Beko-Valencia maçı canlı yayın kanalı

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko-Valencia maçı CANLI İZLE | Euroleague 29. hafta Fenerbahçe Beko-Valencia maçı canlı yayın kanalı

FENERBAHÇE BEKO-VALENCİA MAÇI CANLI İZLE

S Sport Plus uygulaması, kurulum ve ek bir cihaz gerektirmez, yayınlar doğrudan internet üzerinden, mobil uygulamalarla mobil cihazlarda ya da smart tv uygulamalarıyla geniş ekranlar üzerinden abonelik sonrasında hemen izlenebilir. Aşağıdaki link aracılığıyla üyelik oluşturup, izleyebilirsiniz.

https://www.ssportplus.com/

Fenerbahçe Beko-Valencia maçı CANLI İZLE | Euroleague 29. hafta Fenerbahçe Beko-Valencia maçı canlı yayın kanalı

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

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