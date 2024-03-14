Fenerbahçe Beko-Valencia maçı CANLI İZLE | Euroleague 29. hafta Fenerbahçe Beko-Valencia maçı canlı yayın kanalı

THY EuroLeague 29. haftada temsilcimiz Fenerbahçe Beko - Valencia'yı ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele için geri sayım başladı. Peki, Fenerbahçe Beko-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, maç bilgileri…