Haberler Galeri Fenerbahçe gece yarısı bombaları peş peşe patlattı! Benfica maçı öncesi transfer yağmuru....
Giriş Tarihi: 19.08.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 09:50

Süper Lig'deki ilk maçında deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hız verildi. Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmaya çok yakın olan sarı-lacivertliler, Mourinho'nun talepleri doğrultusunda sol kanat ve orta saha transferlerini de bitirmek üzere. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Benfica'yı konuk edecek Fenerbahçe'nin transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertliler, Portekiz ekibinde forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde sona geldi.

Diğer mevkiler için çalışmalarını sürdüren Kanarya, Kerem'in yanı sıra sol kanat ve orta sahaya da takviye yapmak üzere.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda hareket eden yönetim, sağ kanat transferinde mutlu sona ulaştı.

NENE İSTANBUL'A GELDİ

Sarı-lacivertliler, Avusturya ekibi Salzburg'da forma giyen Malili futbolcu Dorgeles Nene'yi İstanbul'a getirdi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Oyuncu için kulübüyle 15 milyon Euro+bonuslar karşılığında anlaşma sağlandı. 22 yaşındaki Malili futbolcu, Fenerbahçe ile yıllık 1 milyon Euro+bonus karşılığında sözleşme imzalayacak.

ASENSIO'DAN UCUZ

Bu rakam, geçtiğimiz ay prensip anlaşmasına varılan ancak yıllık 12 milyon Euro'dan geri adım atmayan Asensio'nun maliyetine kıyasla yönetimi oldukça rahatlattı.

1.74 boyundaki oyuncu, Avusturya Liginde geçen sezon 49 maçta 15 gol, 9 asist üretti.

EDSON DA GELİYOR

Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, West Ham'da forma giyen Edson Alvarez'i de kadrosuna katıyor.

ROMANO DUYURDU

Romano, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Edson Álvarez bugün Fenerbahçe'nin yeni oyuncusu olabilir." ifadelerini kullandı.

31 MAÇTA FORMA GİYDİ

27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon West Ham United formasıyla 31 resmi maçta forma giydi ve 2003 dakika süre aldı. Edson Alvarez, süre aldığı dakikalar içerisinde gol atamazken, 1 kez asist yaptı.

MİLLİ FORMAYLA 93 MAÇ

Meksika Milli Takım formasını da 93 kez terleten Alvarez, bu karşılaşmalarda 7 gol 2 asistlik performans sergiledi.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

1.90 boyundaki ön liberonun İngiliz temsilcisiyle olan sözleşmesi, 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

Transfermarkt verilerine göre Alvarez'in 25 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor.