Giriş Tarihi: 19.08.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025
09:50
Fenerbahçe gece yarısı bombaları peş peşe patlattı! Benfica maçı öncesi transfer yağmuru....
Süper Lig'deki ilk maçında deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hız verildi. Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmaya çok yakın olan sarı-lacivertliler, Mourinho'nun talepleri doğrultusunda sol kanat ve orta saha transferlerini de bitirmek üzere. İşte son dakika transfer haberinin detayları...