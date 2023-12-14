FENERBAHÇE H GRUBU PUAN DURUMU GÜNCELLENDİ! "Fenerbahçe güle oynaya son 16'ya! Fenerbahçe gruptan çıkmayı garantiledi mi?

FENERBAHÇE GRUPTAN ÇIKTI MI?

Sarı lacivertli ekip, Spartak Trnava'yı yenmesi durumunda gruptan çıkacaktı. Gerçekleşen maç sonrasında Fenerbahçe gruptan çıkmayı garantiledi!

İlk iki sırada bulunan Nordsjaelland (10 puan) ve Ludogorets (9 puan) ise Bulgaristan'da karşı karşıya geldi ve maç Ludogorets'in 1-0 galibiyet almasıyla son buldu.

Gerçekleşen maçlar sonrasında H grubu güncel puan durumu;