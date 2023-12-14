Giriş Tarihi: 14.12.2023 23:02
Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
23:02
FENERBAHÇE H GRUBU PUAN DURUMU GÜNCELLENDİ! "Fenerbahçe güle oynaya son 16'ya! Fenerbahçe gruptan çıkmayı garantiledi mi?
Fenerbahçe H grubu puan durumu Fenerbahçe puan durumu Spartak Trnava maçı sonrasında merak ediliyor. Maç sonucuyla birlikte Fenerbahçe gruptan çıktı mı, kaçıncı sıraya geldi sorusu yanıt arıyor. İlk yarıda başarıyı yakalayan Fenerbahçe, ikinci yarıda da aynı başarıyla devam etti. Son ana kadar mücadeleyi elden bırakmayan Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup etti. Peki, Fenerbahçe Konferans Ligi Puan Durumu ne, kaçıncı sırada, gruplardan nasıl çıkar? İşte, Fenerbahçe H grubu güncel puan durumu...