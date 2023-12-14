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Giriş Tarihi: 14.12.2023 23:02 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 23:02

FENERBAHÇE H GRUBU PUAN DURUMU GÜNCELLENDİ! "Fenerbahçe güle oynaya son 16'ya! Fenerbahçe gruptan çıkmayı garantiledi mi?

Fenerbahçe H grubu puan durumu Fenerbahçe puan durumu Spartak Trnava maçı sonrasında merak ediliyor. Maç sonucuyla birlikte Fenerbahçe gruptan çıktı mı, kaçıncı sıraya geldi sorusu yanıt arıyor. İlk yarıda başarıyı yakalayan Fenerbahçe, ikinci yarıda da aynı başarıyla devam etti. Son ana kadar mücadeleyi elden bırakmayan Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup etti. Peki, Fenerbahçe Konferans Ligi Puan Durumu ne, kaçıncı sırada, gruplardan nasıl çıkar? İşte, Fenerbahçe H grubu güncel puan durumu...

FENERBAHÇE H GRUBU PUAN DURUMU GÜNCELLENDİ! Fenerbahçe güle oynaya son 16’ya! Fenerbahçe gruptan çıkmayı garantiledi mi?

Fenerbahçe Konferans Ligi Puan Durumu maç sonrası merak edilenler arasında yerini aldı. H grubunda Nordsjaelland, Ludogorets, Spartak Trnava yer alıyor. Fenerbahçe bu akşam gerçekleşen mücadelede galip gelmesiyle gruptan çıkmayı garantiledi mi? İşte, Fenerbahçe h grubu güncel puan durumu!

FENERBAHÇE H GRUBU PUAN DURUMU GÜNCELLENDİ! Fenerbahçe güle oynaya son 16’ya! Fenerbahçe gruptan çıkmayı garantiledi mi?

FENERBAHÇE GRUPTAN ÇIKTI MI?

Sarı lacivertli ekip, Spartak Trnava'yı yenmesi durumunda gruptan çıkacaktı. Gerçekleşen maç sonrasında Fenerbahçe gruptan çıkmayı garantiledi!

İlk iki sırada bulunan Nordsjaelland (10 puan) ve Ludogorets (9 puan) ise Bulgaristan'da karşı karşıya geldi ve maç Ludogorets'in 1-0 galibiyet almasıyla son buldu.

Gerçekleşen maçlar sonrasında H grubu güncel puan durumu;

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FENERBAHÇE H GRUBU PUAN DURUMU GÜNCELLENDİ! Fenerbahçe güle oynaya son 16’ya! Fenerbahçe gruptan çıkmayı garantiledi mi?

FENERBAHÇE KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU

FENERBAHÇE GRUPTA LİDER OLDU!

1-FENERBAHÇE: 12 PUAN

2- Ludogorets: 12 puan

3- Nordsjaelland: 10 puan

4- Spartak Trnava: 1 puan

FENERBAHÇE H GRUBU PUAN DURUMU GÜNCELLENDİ! Fenerbahçe güle oynaya son 16’ya! Fenerbahçe gruptan çıkmayı garantiledi mi?

GEÇMİŞ MAÇ SONUÇLARI

Fenerbahçe 3-1 Nordsjaelland

Spartak Trnava 1-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3-1 Ludogorets

PFC Ludogorets 2-0 Fenerbahçe

Nordsjaelland 6-1 Fenerbahçe

FENERBAHÇE H GRUBU PUAN DURUMU GÜNCELLENDİ! Fenerbahçe güle oynaya son 16’ya! Fenerbahçe gruptan çıkmayı garantiledi mi?
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