Fenerbahçe olağanüstü genel kurul toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Süper Lig’ten çekilecek mi?

KARARIN ÇIKMASI İÇİN 22 BİN 572 ÜYE GEREKİYOR

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetim kurulu genel kuruldan yetkiyi ilk toplantıda almayı hedefliyor. Sarı lacivertliler 18 Mart'tan bu yana hummalı bir çalışma içine girerken bu hedefe ulaşmak için gereken kişi sayısı da belli oldu. Fenerbahçe'nin toplam üye sayısı 55 bin. Bugünkü Olağanüstü Genel Kurula sadece 31 Mart saat 24.00'e kadar yıllık 750 TL olan aidatlarını yatırmış olanlar katılabilecek. Yönetimin çağrısına üyeler de olumlu yanıt verdi. Aidatını yatırmış olan üye sayısı 45 bin 142 kişi. Başkan Ali Koç'un ilk toplantıda işi bitirme hedefini gerçekleştirmesi için en az 22 bin 572 kişinin genel kurula katılması gerekiyor.