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Giriş Tarihi: 02.04.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 11:49

Fenerbahçe olağanüstü genel kurul toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Süper Lig'ten çekilecek mi?

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşanan olayların ardından Fenerbahçe genel kurula gitme kararı aldı. Sarı Lacivertli kulüp yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi. Takım, Trabzonspor müsabakasında yaşanan olumsuzluklardan, son dönemde Türk futbolunda yaşadıklarına istinaden futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi için olağanüstü genel kurulun toplanması yönünde karar alındığı bildirildi. Peki, Fenerbahçe olağanüstü genel kurul toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe olağanüstü genel kurul toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Süper Lig’ten çekilecek mi?

Fenerbahçe Spor Kulübü, 17 Mart tarihinde oynanan Trabzonspor mücadelesinden sonra maçta yaşanılan tüm olumsuzlukları değerlendirmek için olağanüstü kurula gidilecek. Fenerbahçe Yönetimi, süper Lig'den çekilecek iddiaları bugün itibarıyla son bulacak. Çekilip çekilmeyeceği bugün belirlenecek. Peki, Fenerbahçe olağanüstü genel kurul toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar

Fenerbahçe olağanüstü genel kurul toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Süper Lig’ten çekilecek mi?

FENERBAHÇE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanması durumunda 2 Nisan tarihinde yapılacak. Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek genel kurul toplantısı saat 17.00'de başlayacak. Olağanüstü genel kurul toplantısı, yarın çoğunluk sağlanamaması durumunda 9 Nisan'da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Genel kurula aidat borcu olmayan üyeler katılabilecek.

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Fenerbahçe olağanüstü genel kurul toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Süper Lig’ten çekilecek mi?

HANGİ KONULARDA KARAR ALINACAK?

Kulüpten yapılan açıklamada Trabzon maçı sonrasındaki olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden futbol takımının Süper Lig'den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirileceği belirtilmişti. Buna göre sarı lacivertlilerin önünde 3 seçenek var:

1- Futbol takımını ligden çekmek ve önümüzdeki sezona alt ligden devam etmek.

2- Futbol takımının faaliyetlerine bir süre ara vermek, dondurmak.

3- Yurt dışından bir kulüp satın almak.

Fenerbahçe olağanüstü genel kurul toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Süper Lig’ten çekilecek mi?

TAKIM, SÜPER KUPA MAÇINA ÇIKACAK MI, ÇIKMAYACAK MI?

Genel kurulda, Turkcell Süper Kupa ile ilgili belirsizlik de ortadan kalacak. 7 Nisan'daki maçtan 4 gün sonra Olympiakos deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe maçın ertelenmesini talep etmiş ancak Galatasaray'ın olumsuz yanıtı sonrası TFF dev maçın planlandığı gibi Şanlıurfa'da aynı tarihte yapılacağını açıklamıştı.

Başkan Ali Koç Divan Kurulu'nda taraftarlara "Lütfen 7 Nisan için bilet talebinde, seyahat organizasyonunda bulunmayın. 2 Nisan'ı bekleyin" çağrısında bulundu.

Fenerbahçe olağanüstü genel kurul toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Süper Lig’ten çekilecek mi?

KARARIN ÇIKMASI İÇİN 22 BİN 572 ÜYE GEREKİYOR

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetim kurulu genel kuruldan yetkiyi ilk toplantıda almayı hedefliyor. Sarı lacivertliler 18 Mart'tan bu yana hummalı bir çalışma içine girerken bu hedefe ulaşmak için gereken kişi sayısı da belli oldu. Fenerbahçe'nin toplam üye sayısı 55 bin. Bugünkü Olağanüstü Genel Kurula sadece 31 Mart saat 24.00'e kadar yıllık 750 TL olan aidatlarını yatırmış olanlar katılabilecek. Yönetimin çağrısına üyeler de olumlu yanıt verdi. Aidatını yatırmış olan üye sayısı 45 bin 142 kişi. Başkan Ali Koç'un ilk toplantıda işi bitirme hedefini gerçekleştirmesi için en az 22 bin 572 kişinin genel kurula katılması gerekiyor.

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