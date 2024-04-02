Giriş Tarihi: 02.04.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
11:49
Fenerbahçe olağanüstü genel kurul toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Süper Lig'ten çekilecek mi?
Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşanan olayların ardından Fenerbahçe genel kurula gitme kararı aldı. Sarı Lacivertli kulüp yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi. Takım, Trabzonspor müsabakasında yaşanan olumsuzluklardan, son dönemde Türk futbolunda yaşadıklarına istinaden futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi için olağanüstü genel kurulun toplanması yönünde karar alındığı bildirildi. Peki, Fenerbahçe olağanüstü genel kurul toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?