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Haberler Galeri Fenerbahçe Panathinaikos maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı tarihi
Giriş Tarihi: 08.05.2024 23:22 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 23:33

Fenerbahçe Panathinaikos maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı tarihi

Fenerbahçe Beko, THY Euroeleague play-off çeyrek final 5. ve son maçında Monaco'ya konuk oldu. Maçı uzatmalarda 80-79 kazanan Fenerbahçe Beko, seride 3-2 öne geçerek Final Four'da Ergin Ataman'ın yönettiği Panathinaikos ile eşleşti. Böylece Fenerbahçe Beko'nun Final Four yarı finalinde rakibi, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos oldu. Peki, Fenerbahçe Panathinaikos maçı ne zaman? Final Four ne zaman, hangi tarihte? İşte detaylar.

Fenerbahçe Panathinaikos maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı tarihi

Fenerbahçe Beko, Euroleague Final Four yarı finalinde Panathinaikos ile karşılaşacak. Monaco'yu 5. maçta deplasmanda deviren Fenerbahçe Beko, Euroleague tarihindeki play-off serilerinde 5. maçı kazanan ilk deplasman takımı oldu. Peki, Fenerbahçe Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

Fenerbahçe Panathinaikos maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı tarihi

FENERBAHÇE PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN?

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek.

Fenerbahçe Beko'nun final Four'daki rakibi, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos olacak.

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Fenerbahçe Panathinaikos maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı tarihi

FENERABAHÇE BEKO TARİHE GEÇTİ

Play-off sisteminde 5. maça kalan serileri bugüne dek hep ev sahibi takımların kazandığı THY Avrupa Ligi'nde, Monaco'yu 80-79 yenen Fenerbahçe Beko tarihe geçti.

Sarı-lacivertli ekip, organizasyonda beşinci maçı deplasmanda kazanan ilk takım oldu.

Bugüne kadar 5. maça kalan 19 eşleşmede de ev sahibi takım, saha ve seyirci avantajını kullanarak rakiplerini elemişti.

Fenerbahçe Panathinaikos maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı tarihi

SON MAÇTA NELER YAŞANDI?

Motley ve Hayes-Davis basketleriyle maça hızlı başlayan (6-2) Fenerbahçe Beko'nun üst üste top kayıplarını iyi değerlendiren ev sahibi ekip, ilk çeyreği 15-13 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayan Monaco'ya Tarık Biberovic ve Sestina'nın üç sayılık basketleriyle yanıt veren sarı-lacivertli ekip, farkın açılmasına izin vermedi: 20-19. Bu çeyrekte üç kez farkı 7 sayıya kadar çıkaran Monaco, devreyi 40-35 önde kapadı.

Fenerbahçe Panathinaikos maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı tarihi

25. dakikanın 45-45 beraberlikle geçildiği üçüncü çeyrekte, Motiejunas ve James ile yine farkı açan (55-48) Monaco'ya son bölümde Tarık Biberovic'in üst üste 3 üçlüğüyle yanıt veren Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 56-55 önde girdi.

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