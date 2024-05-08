Fenerbahçe Panathinaikos maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı tarihi

Giriş Tarihi: 08.05.2024 23:22
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
23:33
Fenerbahçe Beko, THY Euroeleague play-off çeyrek final 5. ve son maçında Monaco'ya konuk oldu. Maçı uzatmalarda 80-79 kazanan Fenerbahçe Beko, seride 3-2 öne geçerek Final Four'da Ergin Ataman'ın yönettiği Panathinaikos ile eşleşti. Böylece Fenerbahçe Beko'nun Final Four yarı finalinde rakibi, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos oldu. Peki, Fenerbahçe Panathinaikos maçı ne zaman? Final Four ne zaman, hangi tarihte? İşte detaylar.