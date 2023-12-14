MUHTEMEL 11’LER | Fenerbahçe Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 14.12.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 07:50

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. Haftada son kez Slovakyalı ekip Spartak Trnava karşısında mücadele ediyor. İlk maçta 2-1 galibiyetle evine dönen sarı lacivertliler 70. Ve 81. Dakikada gelen Joshua King golleri ile maçı almıştı. Sarı Kanarya, galibiyet alırsa gruptan çıkacak maçtan skorsuz dönerse grubun diğer karşılaşmasına odaklanılacak. Fenerbahçe Spartak Trnava maçı canlı yayın ile takip edilecek. Peki; Fenerbahçe Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın muhtemel ilk 11'i…