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Haberler Galeri MUHTEMEL 11'LER | Fenerbahçe Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 14.12.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 07:50

MUHTEMEL 11'LER | Fenerbahçe Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. Haftada son kez Slovakyalı ekip Spartak Trnava karşısında mücadele ediyor. İlk maçta 2-1 galibiyetle evine dönen sarı lacivertliler 70. Ve 81. Dakikada gelen Joshua King golleri ile maçı almıştı. Sarı Kanarya, galibiyet alırsa gruptan çıkacak maçtan skorsuz dönerse grubun diğer karşılaşmasına odaklanılacak. Fenerbahçe Spartak Trnava maçı canlı yayın ile takip edilecek. Peki; Fenerbahçe Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın muhtemel ilk 11'i…

MUHTEMEL 11’LER | Fenerbahçe Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Spartak Trnava maçı Exxen ve TV8,5 üzerinden kontrol ediliyor. UEFA Konferans Ligi gruplarından çıkmak için son bir adım! Taraftarlar nefeslerini tutmuş durumda. Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi gibi araştırmalar arama motorlarında görülmeye başladı. Muhtemel 11 tahminleri masada. Peki, Fenerbahçe Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, maçın canlı yayın kanalı ve karşılaşmaya dair merak edilenler...

MUHTEMEL 11’LER | Fenerbahçe Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 6. haftada oynanacak Fenerbahçe Spartak Trnava maçı 14 Aralık Perşembe günü oynanacak. Heyecanlı mücadele 20.45'te Fenerbahçe'nin evinde başlayacak.

Fenerbahçe ile Spartak Trnava arasında oynanacak müsabakada Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu'ndan Aleksandar Stravrev düdük çalacak.

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MUHTEMEL 11’LER | Fenerbahçe Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe maçı EXXEN canlı yayını ile takip edilecek. Sistemde yoğunluk oluşması halinde gözler TV8,5 ekranlarına dönecek.

MUHTEMEL 11’LER | Fenerbahçe Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN TABLOSU

1- Nordsjaelland: 10 Puan

2- Ludogorets: 9 Puan

3- Fenerbahçe: 9 Puan

4- Spartak Trnava: 1 Puan

MUHTEMEL 11’LER | Fenerbahçe Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

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