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Haberler Galeri Fenerbahçe Spartak Trnava maçı TV8,5'ta mı, şifresiz mi? 14 Aralık TV8,5 yayın akışı ile UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe maçı canlı yayın
Giriş Tarihi: 14.12.2023 07:49 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 07:49

Fenerbahçe Spartak Trnava maçı TV8,5'ta mı, şifresiz mi? 14 Aralık TV8,5 yayın akışı ile UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe maçı canlı yayın

Fenerbahçe Spartak Trnava maçı TV8,5'ta mı yayımlanacak taraftarların gündeminde. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubu 6. Ve son maçında Slovakyalı ekip Spartak Trnava'yı ağırlıyor. İki takımın gruptaki ilk karşılaşması 2-1 sarı lacivertlilerin galibiyeti ile tamamlandı. Sıra rövanşta. UEFA Koferans Ligi maçları Exxen ve TV8,5 ekranlarından yayımlanıyor. Şifresiz olarak takip edilebilen TV8,5 yayın akışı (14 Aralık 2023) ile sorgulanmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Spartak Trnava maçı TV8,5'ta mı, Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe Spartak Trnava maçı TV8,5’ta mı, şifresiz mi? 14 Aralık TV8,5 yayın akışı ile UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe maçı canlı yayın

Fenerbahçe Spartak Trnava maçı TV8,5'ta mı Exxen'de mi araştırılmaya başladı. Avrupa maçları Exxen platformu üzerinden yayımlanıyor ancak bazen sistemde yoğunluk olması halinde maçın yayını televizyon ekranlarına yöneltiliyor. 14 Aralık TV8,5 yayın akışı ile bugün hangi maçlar var belli oldu. Öte yandan Fenerbahçe Spartak Trnava maçı canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi araştırılıyor. İşte, tüm detaylar...

Fenerbahçe Spartak Trnava maçı TV8,5’ta mı, şifresiz mi? 14 Aralık TV8,5 yayın akışı ile UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe maçı canlı yayın

FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 6. haftada oynanacak Fenerbahçe Spartak Trnava maçı 14 Aralık Perşembe günü oynanacak. Heyecanlı mücadele 20.45'te Fenerbahçe'nin evinde başlayacak.

Müsabakada Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu'ndan Aleksandar Stravrev düdük çalacak.

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Fenerbahçe Spartak Trnava maçı TV8,5’ta mı, şifresiz mi? 14 Aralık TV8,5 yayın akışı ile UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe maçı canlı yayın

FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇI TV8,5'TA MI EXXEN'DE Mİ?

Fenerbahçe maçı EXXEN canlı yayını ile takip edilecek. Sistemde yoğunluk oluşması halinde gözler TV8,5 ekranlarına dönecek.

Fenerbahçe Spartak Trnava maçı TV8,5’ta mı, şifresiz mi? 14 Aralık TV8,5 yayın akışı ile UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe maçı canlı yayın

TV8,5 YAYIN AKIŞI 14 ARALIK 2023

07:30 "Porto - Shakhtar Donetsk" Şampiyonlar Ligi H GrubuSpor
09:30 "Antwerp - Barcelona" Şampiyonlar Ligi H GrubuSpor
11:30 Şampiyonlar Ligi ÖzetlerSpor
13:00 "Kopenhag - Galatasaray" Şampiyonlar Ligi A GrubuSpor
15:00 Avrupa Ligi - Konferans Ligi MagazinSpor
16:00 Hollanda Eredivisie 15. Hafta ÖzetleriSpor
17:10 Suudi Arabistan Pro Lig 16. Hafta ÖzetleriSpor
17:45 Şampiyonlar Ligi 6. Hafta ÖzetleriSpor
19:45 Konferans Ligi Maç Başlıyor / CanlıSpor
20:45 "Ferencvaros - Fiorentina" Konferans Ligi F Grubu / CanlıSpor
22:40 " Fenerbahçe - Spartak Trnava" Konferans LigiSpor
23:00 "Real Betis - Rangers" Avrupa Ligi C Grubu / CanlıSpor
01:00 Konferans Ligi ÖzelSpor
02:30 Avrupa Ligi 6. Hafta ÖzetlerSpor
03:30 Konferans Ligi 6. Hafta ÖzetleriSpor
04:30 "Fenerbahçe - Spartak Trnava" Konferans Ligi H Grubu

Fenerbahçe Spartak Trnava maçı TV8,5’ta mı, şifresiz mi? 14 Aralık TV8,5 yayın akışı ile UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe maçı canlı yayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ

UYDU D-SMART KABLO TV TIVIBU DIGITURK

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4 Kanal 47 Kanal 41 Kanal 52 Kanal 55

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