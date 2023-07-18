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Haberler Galeri FENERBAHÇE SÜPER LİG MAÇ FİKSTÜRÜ 2023 – 2024: Fenerbahçe Süper Lig maçları ne zaman oynanacak?
Giriş Tarihi: 18.07.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 14:31

FENERBAHÇE SÜPER LİG MAÇ FİKSTÜRÜ 2023 – 2024: Fenerbahçe Süper Lig maçları ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe Süper Lig maç fikstürü 2023 – 2024 sezonu için belli oluyor. 19.30'da yapılacak fikstür çekimi ile birlikte Süper Lig sezonunun resmi maç takvimi kesinleşecek. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ilk haftası için 11, 12, 13 ve 14 Ağustos tarihlerini belirlerken, sezonun geri kalanına dair kesin tarihler bu akşam açıklanacak. Bu noktada Fenerbahçe Süper Lig maçları ne zaman sorusu yanıt arıyor. Sarı lacivertli ekip Süper Lig öncesi Konferans Ligi mücadelesi verecek. İşte konu hakkında detaylar

FENERBAHÇE SÜPER LİG MAÇ FİKSTÜRÜ 2023 – 2024: Fenerbahçe Süper Lig maçları ne zaman oynanacak?

FENERBAHÇE TRANSFERLERE DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz sezonu ikincilikle tamamlayan Fenerbahçe, transferleri erkenden açıklayarak sezona başladı. Şimdiye kadar Fenerbahçe'nin yaptığı transferler şu şekilde;

Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Alexander Djiku, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Umut Nayir

FENERBAHÇE SÜPER LİG MAÇ FİKSTÜRÜ 2023 – 2024: Fenerbahçe Süper Lig maçları ne zaman oynanacak?
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FENERBAHÇE SÜPER LİG MAÇ FİKSTÜRÜ 2023 – 2024: Fenerbahçe Süper Lig maçları ne zaman oynanacak?

FENERBAHÇE KONFERANS LİGİ MÜCADELESİNE ÇIKACAK

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi La Fiorita 1967 (San Marino) - FC Zimbru Chisinau (Moldova) eşleşmesi galibi oldu. Mücadelenin ilk ayağı 1 – 1 sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe Konferans Ligi mücadelesine 27 Temmuzda çıkacak.

FENERBAHÇE SÜPER LİG MAÇ FİKSTÜRÜ 2023 – 2024: Fenerbahçe Süper Lig maçları ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe maç programı ve fikstürü Süper Lig için belli olacak. Konferans Ligi elemelerinde La Fiorita ile FC Zimbru Chisinau eşleşmesinin galibiyle 27 Temmuzda oynayacağı maçla sezonu açacak olan sarı lacivertli ekip, Avrupa serüvenini erken açacağı için transferde yoğun çalışmalara devam ediyor.

FENERBAHÇE SÜPER LİG MAÇ FİKSTÜRÜ 2023 – 2024: Fenerbahçe Süper Lig maçları ne zaman oynanacak?
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