FENERBAHÇE SÜPER LİG MAÇ FİKSTÜRÜ 2023 – 2024: Fenerbahçe Süper Lig maçları ne zaman oynanacak?

Giriş Tarihi: 18.07.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 14:31

Fenerbahçe Süper Lig maç fikstürü 2023 – 2024 sezonu için belli oluyor. 19.30'da yapılacak fikstür çekimi ile birlikte Süper Lig sezonunun resmi maç takvimi kesinleşecek. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ilk haftası için 11, 12, 13 ve 14 Ağustos tarihlerini belirlerken, sezonun geri kalanına dair kesin tarihler bu akşam açıklanacak. Bu noktada Fenerbahçe Süper Lig maçları ne zaman sorusu yanıt arıyor. Sarı lacivertli ekip Süper Lig öncesi Konferans Ligi mücadelesi verecek. İşte konu hakkında detaylar