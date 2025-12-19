Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Fenerbahçe transferde rota değiştirdi! Yıldız isim pahalı geldi, yeni hedef belli oldu
Giriş Tarihi: 19.12.2025 09:13

Fenerbahçe transferde rota değiştirdi! Yıldız isim pahalı geldi, yeni hedef belli oldu

Kış transfer döneminde golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin hedefindeki ilk isim Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'tu. Sarı-lacivertli takım, oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle transferde rotasını değiştirdi. Kanarya'nın forvet için yeni hedefi belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de son olarak konuk ettiği Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü.

Lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli takım, ilk devrenin son maçında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacak.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Kritik karşılaşmayı kazanarak zirve yolunda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, kış transfer dönemi için de çalışmalara başladı.

Youssef En-Nesyri'nin düşük performansı sebebiyle golcü takviyesi yapmayı düşünen Kanarya'nın gündeminde Alexander Sörloth yer alıyordu.

1.95'lik yıldızın menajeriyle yapılan iki görüşmede de herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

İspanyol ekibi Atletico Madrid'in yüksek bonservis talebi, transferin şimdilik rafa kalmasına sebep oldu.

B PLANI DEVREYE GİRDİ

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Sörloth'tan istediğini elde edemeyen Fenerbahçe yönetimi, B planını devreye sokarak listenin ikinci sırasındaki Artem Dovbyk için düğmeye bastı.

Roma'nın yollarını ayırmak istediği Ukraynalı golcü için sarı-lacivertli kurmaylar, kısa süre içinde İtalya'ya çıkarma yapacak.

Fenerbahçe yönetimi, hafta sonu İtalya'da hem oyuncunun menajeriyle hem de kulübü Roma'yla bir görüşme gerçekleştirilecek. Toplantıda resmi teklifin de sunulması bekleniyor.

10 Kasım'da sakatlanan golcü oyuncunun kısa süre içinde antrenmanlara başlaması bekleniyor.

30.5 MİLYON EUROYA ALINDI

Artem Dovbyk, geçen sezonun yaz transfer döneminde Girona'dan Roma'ya 30.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Ukrayna Premier Lig'inde Dnipro formasıyla gol kralı olan 28 yaşındaki golcü, bu performansıyla Girona'ya imza atmıştı.

EVERTON DA İSTİYOR

Fenerbahçe ile birlikte Premier Lig ekibi Everton'un da oyuncu ile yakından ilgilendiği ifade edildi.

Bu sezon Roma formasını 14 kez giyen Dovbyk, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.