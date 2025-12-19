Haberler
Galeri
Fenerbahçe transferde rota değiştirdi! Yıldız isim pahalı geldi, yeni hedef belli oldu
Giriş Tarihi: 19.12.2025 09:13
Fenerbahçe transferde rota değiştirdi! Yıldız isim pahalı geldi, yeni hedef belli oldu
Kış transfer döneminde golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin hedefindeki ilk isim Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'tu. Sarı-lacivertli takım, oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle transferde rotasını değiştirdi. Kanarya'nın forvet için yeni hedefi belli oldu.