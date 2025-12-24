Haberler
Fenerbahçe transferi bitirdi! Musaba için Samsunspor'dan sert bir açıklama geldi
Giriş Tarihi: 24.12.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 00:47
Süper Lig'de ilk yarıyı lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Sarı-lacivertli takımın, 2 Ocak'ta açılacak olan ara transfer döneminde yapacağı ilk takviye Anthony Musaba oldu. Kanarya'nın yeni yıldızının maliyeti ve sahaya çıkacağı ilk maç ortaya çıktı. Samsunspor'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte detaylar...