Fenerbahçe transferi bitirdi! Musaba için Samsunspor'dan sert bir açıklama geldi
Giriş Tarihi: 24.12.2025 17:42 Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 00:47

Süper Lig'de ilk yarıyı lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Sarı-lacivertli takımın, 2 Ocak'ta açılacak olan ara transfer döneminde yapacağı ilk takviye Anthony Musaba oldu. Kanarya'nın yeni yıldızının maliyeti ve sahaya çıkacağı ilk maç ortaya çıktı. Samsunspor'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte detaylar...

SPOR SERVİSİ
Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı 39 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer dönemi hareketli başladı.

İLK İMZA YAKIN

Kadrosundaki eksik bölgeleri güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli takım, gündemine Samsunspor'un yıldızı Anthony Musaba'yı almıştı. Kanarya, oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, serbest kalma bedelini ödeyerek Samsunspor'dan transfer etmeye hazırlandığı Musaba ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

25 yaşındaki Hollandalı oyuncunun serbest kalma bedelinin 5 milyon euro + KDV olduğu belirtildi.

Türkiye'de transfer dönemi 2 Ocak'ta açılıyor. Sarı-lacivertli takım, bu tarihte serbest kalma maddesini ödeyerek oyuncuyu transfer edecek.

Oyuncunun, 6 Ocak'ta Samsunspor'a karşı Adana'da oynanacak Süper Kupa maçında forma giymesi bekleniyor.

KADRODA YER ALMADI

Öte yandan Musaba, Samsunspor'un Eyüpspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçının kadrosunda yer almadı.

"PERFORMANSINI BİLEREK DÜŞÜK TUTTU"

Karşılaşmanın ardından Musaba için açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Fenerbahçe'nin Musaba ile ilgilendiği haberlerini medyadan okumuştum. Bu işin doğasında bunlar var. Eğer sözleşmenizde böyle bir opsiyonunuz varsa bunu kullanma hakkına sahipsiniz. Ama son haftalarda olanlar açıkçası beni hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Eğer bir futbolcu hem kafa olarak hem kalbiyle burada değilse doğal olarak performansı aşağıya doğru gidiyor ki son haftalarda gözlemlediğimizde açıkçası buydu.

Bugün Musaba ile bir toplantı yaptım ve kendisine burada kalıp kalmayacağını sordum. Ben hoca olarak da bunu bilmek zorundayım. Eğer bizimle kalmayacaksan doğru bir şekilde açık yüreklilikle bunu bana söylemeni isterim. Çünkü aksi takdirde yeni bir transfer yapmamız gerekiyor diye kendisine belirttim. Tabi kendisi bugün kadroda olmadığı için kendisine sabah saatlerinde bir antrenman saati vermiştik, antrenmana gelmedi. Sonuç olarak şuan hala Samsunspor'un oyuncusu kendisi" diye konuştu.

"AYNI ŞEYİ KENDİSİNDEN DE BEKLERDİM"

Takıma 31 Aralık tarihine kadar izin verdiklerini dile getiren Reis, "Sonuç olarak Musaba'da bu toplanmaya katılmak zorunda. Eğer imza atacaksa başka bir takıma Ocak ayında imza atabilir. Tekrardan o toplanma tarihinde takımla birlikte olmak zorunda. Eğer gelmezse kendisi zaten kulüp bu anlamda bir aksiyon almak zorunda kalacak.

Açıkçası bir hayal kırıklığı yaşıyorum diyebilirim bu konuda. Çünkü kendisine biz kulüp olarak buraya gelmek gibi bir fırsat verdik ve kendisini geliştirmek anlamında da tüm desteğimizi gösterdik. Ama son haftalarda olanlar açıkçası saygısızcaydı diyebilirim bu davranış şekliyle alakalı. Tabii bu durumdan nefret etsem de bu işin doğasında olan bir şey. Her zaman kendisiyle dürüst bir şekilde iletişim kurmaya çalıştık aynı şeyi kendisinden de beklerdim ve bugün kendisine kadroda olmak isteyip istemediğini sordum. Bana kadroda olmazsam iyi olur diye cevap verdi" ifadelerini kulllandı.

SEZON PERFORMANSI

Anthony Musaba, bu sezon Samsunspor'da 22 müsabakada forma şansı buldu. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, bu mücadelelerde 6 gol attı ve 4 asist üretti. Fenerbahçe'nin transfer için anlaşma sağladığı Anthony Musaba'nın güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

Vitesse altyapısında yetişen Anthony Musaba daha sonra NEC Nijmegen, Monaco, Cercle Brugge, Heerenveen, Metz ve Sheffield Wednesday'de oynadı.

Samsunspor, Anthony Musaba için sezon başında 1 milyon euroluk bonservis bedeli öedi.