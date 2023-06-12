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Haberler Galeri Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek mi? Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne mi gidiyor, Konferans Ligi'ne mi?
Giriş Tarihi: 12.06.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 10:11

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek mi? Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne mi gidiyor, Konferans Ligi'ne mi?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek mi sorusu yanıt arıyor. Bu yıl son 16'da kupanın galibi Sevilla'ya elenen Fenerbahçe ligi Süper Ligi 2. sırada tamamladı. UEFA ülke puanı sıralamasına göre takımların ülkelerini Avrupa kupalarında temsil edişi belirleniyor. Her UEFA ülke puanı sıralaması, iki yıl sonraki Avrupa kupalarında geçerli oluyor. İki yıl önce Türkiye sıralamada 20.liğe kadar düştüğü için Avrupa'ya giden takım sayımızda düşüş yaşandı. Peki, Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne mi gidiyor Konferans Ligi'ne mi? Fenerbahçe Konferans Ligi kaçıncı turundan başlayacak? İşte konu hakkında detaylar

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek mi? Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Fenerbahçe Avrupa Ligi’ne mi gidiyor, Konferans Ligi’ne mi?

Fenerbahçe Konferans Ligi'ne mi gidiyor sorusu yanıt arıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nı evine götüren ve Süper Lig'i ikinci tamamlayan Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne gidecek mi oldukça aratılmakta. UEFA ülke puanı sıralamasında 20.liğe kadar düşen Türkiye, bu sebeple eskiye göre çok daha az takımı Avrupa kupalarına gönderebiliyor.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek mi? Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Fenerbahçe Avrupa Ligi’ne mi gidiyor, Konferans Ligi’ne mi?

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİTMEK İÇİN ÜLKE SIRALAMASINDA KAÇINCI OLMAMIZ LAZIM?

Rusya takımlarının Avrupa turnuvalarında oynamasının geçici olarak yasaklanmasından sonra, orta sıra ülkelerin gruplara doğrudan takım gönderme hayali daha da gerçek oldu. Türkiye geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan bir takım gönderirken, bu sene şampiyon olan Trabzonspor 2. eleme turundan başladı. Şuan 12. sırada olan Türkiye, 11. sıraya geçtiği durumda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak bir takım gönderebilecek. Süper Lig ikincisi Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan turnuvaya başlayacak ve iki eleme turu geçmesi gerekecek.

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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek mi? Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Fenerbahçe Avrupa Ligi’ne mi gidiyor, Konferans Ligi’ne mi?

Bu yıl ligi birinci bitiren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne birinci ön eleme turundan başlayacak ve 4 tur geçtikten sonra Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilecek.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek mi? Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Fenerbahçe Avrupa Ligi’ne mi gidiyor, Konferans Ligi’ne mi?

Artık ulusal kupaları kazanan takımların direkt olarak Avrupa'ya gitmesinin zorlaştırıldığını söylemekte yarar var. UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda ilk 7'de olan ülkeler, direkt olarak Avrupa Ligi gruplarına ulusal kupa şampiyonlarını gönderebiliyor. Geçen sene ülke puanı sıralamasında 20. olmamızdan ötürü Ziraat Türkiye Kupası kazananı, Konferans Ligi playofflarından turnuvaya başlayacak.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek mi? Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Fenerbahçe Avrupa Ligi’ne mi gidiyor, Konferans Ligi’ne mi?

Bu yıl ligi ikinci bitirecek olan takım, Şampiyonlar Ligi'ne değil UEFA Konferans Ligi'ne gidecek.

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