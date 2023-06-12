Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek mi? Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Fenerbahçe Avrupa Ligi’ne mi gidiyor, Konferans Ligi’ne mi?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek mi sorusu yanıt arıyor. Bu yıl son 16'da kupanın galibi Sevilla'ya elenen Fenerbahçe ligi Süper Ligi 2. sırada tamamladı. UEFA ülke puanı sıralamasına göre takımların ülkelerini Avrupa kupalarında temsil edişi belirleniyor. Her UEFA ülke puanı sıralaması, iki yıl sonraki Avrupa kupalarında geçerli oluyor. İki yıl önce Türkiye sıralamada 20.liğe kadar düştüğü için Avrupa'ya giden takım sayımızda düşüş yaşandı. Peki, Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne mi gidiyor Konferans Ligi'ne mi? Fenerbahçe Konferans Ligi kaçıncı turundan başlayacak? İşte konu hakkında detaylar