Giriş Tarihi: 06.03.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
09:14
Fenerbahçe UEFA maçı hakemi, saati... Union Saint-Gilloise Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Avrupa maçı için Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor. UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmana gidecek sarı lacivertliler, Süper Lig yarışını da elden bırakmıyor. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen taraftarlar 'Union Saint-Gilloise Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi' sorularını gündeme getirdi. Öte yandan İsmail Kartal'ın ilk 11 seçimi de merak konusu. Peki, Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, saat kaçta, bugün mü yarın mı? İşte, maçın hakemi, saati ve tüm müsabaka bilgileri...