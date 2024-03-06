Fenerbahçe UEFA maçı hakemi, saati... Union Saint-Gilloise Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi maçı saati, canlı yayın kanalı ve hakemi radara girdi. Avrupa sahasında son 16 oynayacak Sarı Kanarya, hazırlıklarını tamamladı. Stade Joseph Marien Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi temsilcimizi desteklemek üzere birleşen taraftarlar ekran başında olacak. Peki; Union Saint-Gilloise Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...