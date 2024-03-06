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Haberler Galeri Fenerbahçe UEFA maçı hakemi, saati... Union Saint-Gilloise Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 06.03.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 09:14

Fenerbahçe UEFA maçı hakemi, saati... Union Saint-Gilloise Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Avrupa maçı için Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor. UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmana gidecek sarı lacivertliler, Süper Lig yarışını da elden bırakmıyor. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen taraftarlar 'Union Saint-Gilloise Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi' sorularını gündeme getirdi. Öte yandan İsmail Kartal'ın ilk 11 seçimi de merak konusu. Peki, Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, saat kaçta, bugün mü yarın mı? İşte, maçın hakemi, saati ve tüm müsabaka bilgileri...

Fenerbahçe UEFA maçı hakemi, saati... Union Saint-Gilloise Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi maçı saati, canlı yayın kanalı ve hakemi radara girdi. Avrupa sahasında son 16 oynayacak Sarı Kanarya, hazırlıklarını tamamladı. Stade Joseph Marien Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi temsilcimizi desteklemek üzere birleşen taraftarlar ekran başında olacak. Peki; Union Saint-Gilloise Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

Fenerbahçe UEFA maçı hakemi, saati... Union Saint-Gilloise Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UNİON SAİNT-GİLLOİSE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor. Turda ilk maçına çıkacak sarı lacivertli ekip, Can Bartu Tesisleri'nde hazırlıklarına devam ediyor.

Karşılaşma 7 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak.

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Fenerbahçe UEFA maçı hakemi, saati... Union Saint-Gilloise Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE UEFA MAÇI HANGİ KANALDA?

Union Saint-Gilloise Fenerbahçe maçı Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe UEFA maçı hakemi, saati... Union Saint-Gilloise Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İŞTE MAÇIN HAKEMİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin Union Saint Gilloise ile oynayacağı maçı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek.

Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi olarak Miguel Nogueira görev yapacak.

Tiago Martins ve Hugo Miguel ise VAR'da yer alacak.

Fenerbahçe UEFA maçı hakemi, saati... Union Saint-Gilloise Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA KONFERANS LİGİ SON 16 TURU MAÇ PROGRAMI

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise Fenerbahçe yanı sıra eşleşmeler şöyle:

  • Servette (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya)
  • Ajax (Hollanda)-Aston Villa (İngiltere)
  • Molde (Norveç)-Club Brugge (Belçika)
  • Union Saint-Gilloise (Belçika)-Fenerbahçe
  • Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-PAOK (Yunanistan)
  • Sturm Graz (Avusturya)-Lille (Fransa)
  • Maccabi Haifa (İsrail)-Fiorentina (İtalya)
  • Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

İşte, maç takvimi:

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