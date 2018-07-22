Fenerbahçe'de Barış Alıcı ve Elif Elmas fırtınası!

Sezon öncesi Kadıköy'de taraftarlarının huzuruna çıkan Fenerbahçe, ilk 18 dakikada Eljif Giuliano ve Valbuena ile 3-0'ı buldu. Son 10 dakikada 3 gol yeyince beraberliğe razı oldu. Bu maçta alınacak skordan çok gözler genç oyuncuların üstündeydi. Peki 2019 model Fenerbahçe'de neler değişti, kim nasıl oynadı? İşte oyuncu Fenerbahçe-Feyenoord maçı futbolcu performansları... MAURICIO ISLA Savunmanın sağında görev yapan Şilili futbolcu, bu sezon takıma büyük katkı yapacağını kanıtladı. Genç yetenek Barış Alıcı ile aynı kanadı kullananan Şilili futbolcu, zaman zaman yaptığı bindirmelerle alkış aldı. VOLKAN DEMİREL Sözleşmesini uzatan Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, dün sahadaki yerini aldı. Dünkü mücadelede fazla iş düşmeyen 36 yaşındaki file bekçisi, kale için bir güvence olduğunu ortaya koydu. GIULIANO Fenerbahçe'nin bu sezon da en önemli kozu olacağını kanıtladı. Dünkü maçta forvete yakın görev alan Brezilyalı yıldız, bir penaltı attı, bir tane kaçırdı. Sambacı, resitaline devam edecek gibi görünüyor. VALBUENA Geçen sezon Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Valbuena bile Cocu ile birlikte canlanmış gibiydi. Maça 11'de başlayan tecrübeli oyuncu hırsıyla dikkat çekti. BARIŞ ALICI Futbolcu fabrikası Altınordu'nun Türk futboluna sunduğu yeni yeteneklerden Barış Alıcı, sanki yıllardır Fenerbahçe'de oynuyormuş gibiydi. Sağ kanatta görev yapan Barış, savunma arkasına yaptığı koşularla büyük beğeni topladı. ELJIF ELMAS Sarı-lacivertlilerin geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı genç yetenek lige tam hazır. Feyenoord karşısında başarıyla görev yapan Eljif, gol attı, asist yaptı, takımı yönetti... 'Maestro' gibiydi. Makedon oyuncu maçın yıldızıydı.