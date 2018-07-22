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'de ve fırtınası!

Sezon öncesi Kadıköy'de taraftarlarının huzuruna çıkan , ilk 18 dakikada Eljif Giuliano ve Valbuena ile 3-0'ı buldu. Son 10 dakikada 3 gol yeyince beraberliğe razı oldu.

Giriş Tarihi: 22.07.2018 09:58 Güncelleme Tarihi: 22.07.2018 10:00
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'de ve fırtınası!
Fenerbahçe'de Barış Alıcı ve Elif Elmas fırtınası!

Bu maçta alınacak skordan çok gözler genç oyuncuların üstündeydi. Peki 2019 model 'de neler değişti, kim nasıl oynadı? İşte oyuncu Fenerbahçe-Feyenoord maçı futbolcu performansları...

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'de ve fırtınası!
Fenerbahçe'de Barış Alıcı ve Elif Elmas fırtınası!

MAURICIO ISLA

Savunmanın sağında görev yapan Şilili futbolcu, bu sezon takıma büyük katkı yapacağını kanıtladı. Genç yetenek ile aynı kanadı kullananan Şilili futbolcu, zaman zaman yaptığı bindirmelerle alkış aldı.

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'de ve fırtınası!
Fenerbahçe'de Barış Alıcı ve Elif Elmas fırtınası!

VOLKAN DEMİREL

Sözleşmesini uzatan 'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, dün sahadaki yerini aldı. Dünkü mücadelede fazla iş düşmeyen 36 yaşındaki file bekçisi, kale için bir güvence olduğunu ortaya koydu.

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'de ve fırtınası!
Fenerbahçe'de Barış Alıcı ve Elif Elmas fırtınası!

GIULIANO

'nin bu sezon da en önemli kozu olacağını kanıtladı. Dünkü maçta forvete yakın görev alan Brezilyalı yıldız, bir penaltı attı, bir tane kaçırdı. Sambacı, resitaline devam edecek gibi görünüyor.

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'de ve fırtınası!
Fenerbahçe'de Barış Alıcı ve Elif Elmas fırtınası!

VALBUENA

Geçen sezon Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Valbuena bile Cocu ile birlikte canlanmış gibiydi. Maça 11'de başlayan tecrübeli oyuncu hırsıyla dikkat çekti.

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'de ve fırtınası!
Fenerbahçe'de Barış Alıcı ve Elif Elmas fırtınası!

BARIŞ ALICI

Futbolcu fabrikası Altınordu'nun Türk futboluna sunduğu yeni yeteneklerden , sanki yıllardır 'de oynuyormuş gibiydi. Sağ kanatta görev yapan Barış, savunma arkasına yaptığı koşularla büyük beğeni topladı.

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'de ve fırtınası!
Fenerbahçe'de Barış Alıcı ve Elif Elmas fırtınası!

ELJIF ELMAS

Sarı-lacivertlilerin geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı genç yetenek lige tam hazır. Feyenoord karşısında başarıyla görev yapan Eljif, gol attı, asist yaptı, takımı yönetti... 'Maestro' gibiydi. Makedon oyuncu maçın yıldızıydı.

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