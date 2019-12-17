Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine gelecek isim...

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın koltuğu sallantıda!.. Sarı lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinde de puan kaybı yaşanırsa harekete geçecek... Yönetim ilk adayı ise şimdiden belli ve iddialara göre ön görüşme bile yapıldı... Fenerbahçe'de üst üste yaşanan kayıplar sonrası ligde liderin 8 puan gerisine düşülmesi sabırları taşırdı. Başkan Ali Koç, Sivasspor maçı sonrası 'gerekli tedbirleri alacağız, bazıları radikal de olabilir' diyerek operasyon sinyali vermişti. Bu açıklama sonrası oklar teknik direktör Ersun Yanal'a çevrilmiş durumda. Taraftar da Ersun Yanal'a tepkili. Sivas maçı sonrası sosyal medyada sayısız 'istifa' çağrısı geldi. Şimdiye kadar hep arkasında durulan Yanal için hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisi son şans olarak görülüyor. Olası bir puan kaybında yönetimin, yeni hoca için harekete geçeceği ifade ediliyor. HEDEFTEKİ İSİM JORGE JESUS! Alternatif olarak gündemde olan isimlerin başında ise Jorge Jesus'un geldiği öğrenildi.