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  • Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine gelecek isim...

'de 'ın yerine gelecek isim...

'de Teknik Direktör 'ın koltuğu sallantıda!.. Sarı lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinde de puan kaybı yaşanırsa harekete geçecek... Yönetim ilk adayı ise şimdiden belli ve iddialara göre ön görüşme bile yapıldı...

Fotomaç Spor
Giriş Tarihi: 17.12.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 11:11
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine gelecek isim...

'de üst üste yaşanan kayıplar sonrası ligde liderin 8 puan gerisine düşülmesi sabırları taşırdı.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine gelecek isim...

Başkan Ali Koç, Sivasspor maçı sonrası 'gerekli tedbirleri alacağız, bazıları radikal de olabilir' diyerek operasyon sinyali vermişti.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine gelecek isim...

Bu açıklama sonrası oklar teknik direktör 'a çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine gelecek isim...

Taraftar da 'a tepkili. Sivas maçı sonrası sosyal medyada sayısız 'istifa' çağrısı geldi.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine gelecek isim...

Şimdiye kadar hep arkasında durulan Yanal için hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisi son şans olarak görülüyor.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine gelecek isim...

Olası bir puan kaybında yönetimin, yeni hoca için harekete geçeceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine gelecek isim...

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Alternatif olarak gündemde olan isimlerin başında ise 'un geldiği öğrenildi.

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