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'de sürpriz ayrılık! 5 milyon euroya...

Sezonun ikinci yarısı için çalışmalarını sürdüren 'de sürprizi yaşanıyor.

Giriş Tarihi: 11.01.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 10:37
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! 5 milyon euroya...

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 16 puanla 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de ikinci yarı hazırlıkları sürüyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! 5 milyon euroya...

Ara transfer döneminde adı birçok oyuncuyla anılan sarı-lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! 5 milyon euroya...

Geçtiğimiz günlerde affedilerek tekrar takıma dahil edilen Aatif Chahechouhe'un Çaykur Rizespor ile prensip anlaşması sağladığı iddia edilirken, Fenerbahçe'de beklenmedik bir ayrılık daha yaşandı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! 5 milyon euroya...

Fanatik'in haberine göre 'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'a satıldı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! 5 milyon euroya...

İspanyol oyuncu Soldado, Kayserispor'un eski hocası Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibine 5 milyon Euro'ya (Yaklaşık 31.5 milyon TL) transfer oldu.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! 5 milyon euroya...

Soldado'nun satışına onay veren teknik direktör Ersun Yanal'ın 33 yaşındaki futbolcudan gelen parayla forvet transferi yapılmasını isteği öğrenildi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! 5 milyon euroya...

Kariyerine Real Madrid'de başlayan , Osasuna, Getafe, Valencia, Tottenham ve Villareal formalarını giydi.

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