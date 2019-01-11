Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! 5 milyon euroya...

Sezonun ikinci yarısı için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Roberto Soldado sürprizi yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 16 puanla 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de ikinci yarı hazırlıkları sürüyor. Ara transfer döneminde adı birçok oyuncuyla anılan sarı-lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde affedilerek tekrar takıma dahil edilen Aatif Chahechouhe'un Çaykur Rizespor ile prensip anlaşması sağladığı iddia edilirken, Fenerbahçe'de beklenmedik bir ayrılık daha yaşandı. Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'a satıldı. İspanyol oyuncu Soldado, Kayserispor'un eski hocası Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibine 5 milyon Euro'ya (Yaklaşık 31.5 milyon TL) transfer oldu. Soldado'nun satışına onay veren teknik direktör Ersun Yanal'ın 33 yaşındaki futbolcudan gelen parayla forvet transferi yapılmasını isteği öğrenildi. Kariyerine Real Madrid'de başlayan Roberto Soldado, Osasuna, Getafe, Valencia, Tottenham ve Villareal formalarını giydi.