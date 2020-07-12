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Fenerbahçe'de sürpriz görüşme! Hasan Ali için o yıldızdan...

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın geleceği merak konusuydu. Taraftarların takımda görmek istemediği için sosyal medyadan kampanya başlatılan Hasan Ali için, Fenerbahçe Kulübü, sert bir açıklama yayınlamıştı. Gelen son haberlere göre milli yıldız ile Emre Belözoğlu sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. İşte o detaylar ve yıldız ismin transferini etkileyen karar...