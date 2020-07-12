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'de sürpriz görüşme! Hasan Ali için o yıldızdan...

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın geleceği merak konusuydu. Taraftarların takımda görmek istemediği için sosyal medyadan kampanya başlatılan Hasan Ali için, Fenerbahçe Kulübü, sert bir açıklama yayınlamıştı. Gelen son haberlere göre milli yıldız ile Emre Belözoğlu sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. İşte o detaylar ve yıldız ismin transferini etkileyen karar...

Giriş Tarihi: 12.07.2020 13:53 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 13:53
Fenerbahçe'de sürpriz görüşme! Hasan Ali için o yıldızdan...

'in 32. haftasında 'u ağırlayacak , bir yandan ligi üst sıralarda bitirmek isterken, bir yandan da için çalışmalarını yürütüyor.

Fenerbahçe'de sürpriz görüşme! Hasan Ali için o yıldızdan...

Sezonun sona ermesiyle beraber Sportif Direktör olması beklenilen yönetiminde çalışmalarını yürüten Kanarya'da, gelecek ve gidecek isimler de netleşiyor.

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Fenerbahçe'de sürpriz görüşme! Hasan Ali için o yıldızdan...

Sarı lacivertli taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmayan için kısa süre önce ve iddiaları ortaya atılmıştı.

Fenerbahçe'de sürpriz görüşme! Hasan Ali için o yıldızdan...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından - arasındaki diyalog ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de sürpriz görüşme! Hasan Ali için o yıldızdan...

İLK GÖRÜŞME F.BAHÇE İLE
Takvim'in haberine göre Hasan Ali'nin 1. önceliği .

Fenerbahçe'de sürpriz görüşme! Hasan Ali için o yıldızdan...

Milli futbolcu, ilk görüşmesini mevcut kulübü ile yapacak. Menajeri aracılığı ile yönetime mesaj gönderen , yönetimden çağrı bekliyor.

Fenerbahçe'de sürpriz görüşme! Hasan Ali için o yıldızdan...

Uzun süren sakatlığı sonrasında performansı yükselişe geçen , bu konuyla ilgili özel bir görüşme de gerçekleştirdi.

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