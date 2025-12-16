Haberler
Galeri
Mustafa Çulcu'dan Fenerbahçe maçı sonrası hakem çıkışı! 'Kanatları kopmuş uçak gibi yere çakılırlar'
Giriş Tarihi: 16.12.2025 07:23
Mustafa Çulcu'dan Fenerbahçe maçı sonrası hakem çıkışı! 'Kanatları kopmuş uçak gibi yere çakılırlar'
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor karşısında 4-0'lık skorla galip geldi. Karşılaşmanın 23. dakikasında Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı dikkat çekti. SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül, karşılaşmayı değerlendirdi.