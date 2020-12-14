Fenerbahçe'den Sosa'ya: İşine bak!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sürekli olarak parti ve organizasyonlara katılan Sosa'ya yönetimden ciddi bir uyarı geldi. Arjantinli'nin devre arasında gönderilmesi bile masada. Yaz transfer döneminde büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer edilen Josa Sosa'nın çubuklu forma altındaki macerası sıkıntılı başladı. İstanbul'a geldikten sonra pandemi dönemi olmasına rağmen adeta o parti senin bu parti benim sürekli dolaşan Arjantinli futboluya yönetimden ciddi bir uyarı geldi. DERBİ ÖNCESİNDE DE PARTİ VERDİ Teknik direktör Erol Bulut'un da Arjantinli'nin form durumundan mutlu olmadığı ve beklidiği katkıyı alamamaktan şikayetçi olduğu belirtiliyor. GÖNDERİLME SEÇENEĞİ MASADA Büyük uğraşlar sonucunda Fenerbahçe'ye transfer edilen Sosa'nın bundan sonraki hal ve davranışları takımdaki geleceği açısından son derece önemli. SADECE 2 MAÇTA 90 DAKIKA OYNADI