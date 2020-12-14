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'den Sosa'ya: İşine bak!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sürekli olarak parti ve organizasyonlara katılan Sosa'ya yönetimden ciddi bir uyarı geldi. Arjantinli'nin devre arasında gönderilmesi bile masada.

Giriş Tarihi: 14.12.2020 00:41 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 00:42
Fenerbahçe'den Sosa'ya: İşine bak!

Yaz döneminde büyük umutlarla 'ye transfer edilen Josa Sosa'nın çubuklu forma altındaki macerası sıkıntılı başladı.

Fenerbahçe'den Sosa'ya: İşine bak!

'a geldikten sonra pandemi dönemi olmasına rağmen adeta o parti senin bu parti benim sürekli dolaşan futboluya yönetimden ciddi bir uyarı geldi.

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Fenerbahçe'den Sosa'ya: İşine bak!

DERBİ ÖNCESİNDE DE PARTİ VERDİ
Takvim'in haberine göre, ile oynanan derbi maçın 2 gün öncesinde evinde organizasyon düzenleyen Sosa'nın durumundan sportif direktör 'nun da haberdar olduğu ve kendisine karşı kızgın olduğu da ifade ediliyor.

Fenerbahçe'den Sosa'ya: İşine bak!

Teknik direktör Erol Bulut'un da 'nin form durumundan mutlu olmadığı ve beklidiği katkıyı alamamaktan şikayetçi olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'den Sosa'ya: İşine bak!

GÖNDERİLME SEÇENEĞİ MASADA
Sarı-lacivertli kurmayların Sosa'ya yaptığı uyarının ardından yıldızın yakından takip edileceği açıklandı. Sosa'nın profesyonel davranış göstermemesi durumunda devre arasındaki ara döneminde başka takıma satılması ya da kiralanması seçeneğinin de masada olduğu, 'nun da bu fikirde olduğu gelen haberler arasında.

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