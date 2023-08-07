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Haberler Galeri Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu, belli oldu mu? 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe’nin play-off rakibi belli oluyor!
Giriş Tarihi: 07.08.2023 13:43 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 13:43

Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu, belli oldu mu? 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe’nin play-off rakibi belli oluyor!

Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu son dakika yanıt arıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un play-off turundaki rakiplerinin belli olacağı 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. 3. ön eleme turunda Maribor ile karşılaşacak olan sarı lacivertiler, Slovenya ekibini geçmesi halinde play-off turuna kalacak. Temsilcimizin turu geçmesi halinde eşleşeceği takım da bugün netlik kazanacak. Bu noktada Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi rakibi belli oldu mu, ne zaman belli olacak soruları gündemdeki yerini aldı. Taraftarlar muhtemel rakipler için arama motorlarına yöneldi. Eşleşmeler ve maç programı da merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? İşte yanıtı…

Fenerbahçe’nin rakibi belli oluyor! 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu?

Son dakika Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, ne zaman belli olacak sorusu yanıt arıyor. 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi ve 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 7 Ağustos bugün gerçekleşiyor. Sarı-lacivertliler, 3. ön eleme turunda Slovenya ekibi Maribor'u elemesi halinde Konferans Ligi'nde play-off turuna kalacak. Kanarya'nın turu geçmesi halinde play-off turunda karşılaşacağı rakip bugün canlı yayında açıklanacak. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak çekiliş öncesi temsilcimizin muhtemel rakipleri araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi belli oldu mu? İşte, Fenerbahçe'nin rakibi…

Fenerbahçe’nin rakibi belli oluyor! 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu?

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2023/24 UEFA Avrupa Konferans Ligi grupları öncesi heyecan dorukta. Konferans Ligi Play-Off turu kura çekimi tarihi belli oldu.

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Fenerbahçe’nin rakibi belli oluyor! 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu?

UEFA Avrupa Ligi 3. Tur eleme maçları öncesinde kura çekimi heyecanı yaşanacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası 7 Ağustos 2023 Pazartesi bugün (TSİ) 15.00'te çekilecek.

Çekiliş UEFA resmi internet sitesi üzerinden üzerinden canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe’nin rakibi belli oluyor! 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu?

FENERBAHÇE KONFERANS LİGİ RAKİBİ KİM OLDU?

Eşleşmeler henüz belli olmadı. Saat 15.00'te çekilecek kuraların ardından Fenerbahçe'nin rakibi de belli olacak.

Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

Muhtemel rakipler şöyle:

Fenerbahçe’nin rakibi belli oluyor! 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu?

FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLER

Osasuna (İspanya)
Lech Poznan (Polonya) / Spartak Trnava (Slovakya)
Rapid Wien (Avusturya) / Debrecen (Bulgaristan)
Twente (Hollanda) / Riga (Letonya)
APOEL (Güney Kıbrıs) / Dila Gori (Gürcistan)
Rijeka (Hırvatistan) / B36 Torshavn (Faroe Adaları)
Arouca (Portekiz) - Brann (Norveç)
FCSB (Romanya) / Nordsjaelland (Danimarka)
Legia Varşova (Polonya) / Austria Wien (Avusturya)
Rosenborg (Norveç) / Hearts (İskoçya)
Hibernian (İskoçya) / Luzern (İsviçre)
Tobol (Kazakistan) / Derry City (İrlanda)
Sepsi (Romanya) / Aktobe (Kazakistan)
Hapoel Beer Sheva (İsrail) / Levski (Bulgaristan)

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