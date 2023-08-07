Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu, belli oldu mu? 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe’nin play-off rakibi belli oluyor!

Giriş Tarihi: 07.08.2023 13:43 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 13:43

Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu son dakika yanıt arıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un play-off turundaki rakiplerinin belli olacağı 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. 3. ön eleme turunda Maribor ile karşılaşacak olan sarı lacivertiler, Slovenya ekibini geçmesi halinde play-off turuna kalacak. Temsilcimizin turu geçmesi halinde eşleşeceği takım da bugün netlik kazanacak. Bu noktada Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi rakibi belli oldu mu, ne zaman belli olacak soruları gündemdeki yerini aldı. Taraftarlar muhtemel rakipler için arama motorlarına yöneldi. Eşleşmeler ve maç programı da merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? İşte yanıtı…