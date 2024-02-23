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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak, hangi takım? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
Giriş Tarihi: 23.02.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 09:09

Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak, hangi takım? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi sonrası Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu sorusu taraftarın gündeminde yerini alacak. Son 16 turuna adını yazdıran takımların belli olması ardından Fenerbahçe muhtemel rakipleri de şekillendi. Avrupa'da ve Türkiye'de sezona iddialı başlayan sarı lacivertli takım, grup ikinci ve üçüncülerinin karşılaştığı eşleşmeleri bekliyor. UEFA Konferans Ligi son 16 kura çekimiyle 'Fenerbahçe'nin UEFA rakibi kim oldu, hangi takım?' soruları yakın mercek altında. İşte, detaylar...

Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak, hangi takım? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ve Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri

Bugün gerçekleşecek UEFA Konferans Ligi son 16 kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu sorusuna yanıt aranıyor. Play-off maçlarının sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe muhtemel rakipleri ile tanıştı. Kura çekilişi ardından netleşmesi beklenen rakipler için heyecan dorukta. Peki; Konferans Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin UEFA rakibi kim oldu, hangi takım belli oldu mu? İşte, tüm merak edilenler...

Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak, hangi takım? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ve Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun kuraları 23 Şubat bugün çekilecek.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek UEFA Avrupa Ligi kurası TSİ 14.00, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise TSİ 15.00'te başlayacak.

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Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak, hangi takım? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ve Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLDU, HANGİ TAKIM?

UEFA Arupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi henüz belli olmadı. Muhtemel rakipler ise şöyle:

Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak, hangi takım? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ve Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Maccabi Haifa (İsrail)
Ajax (Hollanda)
Servette (İsviçre)
Olimpiakos (Yunanistan)
Sturm Graz (Avusturya)
Molde (Norveç)
Union Saint Gilloise (Belçika)

Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak, hangi takım? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ve Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri

UEFA KONFERANS LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin de yer alacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu maçları, 7-14 Mart tarihlerinde oynanacak.

Ancak Fenerbahçe'nin maç programı henüz belli olmadı.

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