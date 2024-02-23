Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak, hangi takım? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ve Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri

Bugün gerçekleşecek UEFA Konferans Ligi son 16 kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu sorusuna yanıt aranıyor. Play-off maçlarının sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe muhtemel rakipleri ile tanıştı. Kura çekilişi ardından netleşmesi beklenen rakipler için heyecan dorukta. Peki; Konferans Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin UEFA rakibi kim oldu, hangi takım belli oldu mu? İşte, tüm merak edilenler...