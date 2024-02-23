Giriş Tarihi: 23.02.2024 09:09
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
09:09
Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak, hangi takım? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi sonrası Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu sorusu taraftarın gündeminde yerini alacak. Son 16 turuna adını yazdıran takımların belli olması ardından Fenerbahçe muhtemel rakipleri de şekillendi. Avrupa'da ve Türkiye'de sezona iddialı başlayan sarı lacivertli takım, grup ikinci ve üçüncülerinin karşılaştığı eşleşmeleri bekliyor. UEFA Konferans Ligi son 16 kura çekimiyle 'Fenerbahçe'nin UEFA rakibi kim oldu, hangi takım?' soruları yakın mercek altında. İşte, detaylar...