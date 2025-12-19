Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe'nin rekor transferi veda ediyor! Gizli görüşme ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 19.12.2025 14:33 Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 14:36

Fenerbahçe'nin rekor transferi veda ediyor! Gizli görüşme ortaya çıktı...

Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları devam ederken, takımda bulunan oyuncuların durumu da merak ediliyor. Sarı-lacivertliler, kadroda bulunan bazı oyuncularla yol ayrımına gidecek. Bu kapsamda Sportif Direktör Devin Özek yurt dışında birtakım görüşmeler yapıyor. İşte haberin detayları...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Sarı-lacivertliler, devre arası transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Kanarya'da planlama, teknik direktör Domenico Tedesco'nun talimatları doğrultusunda devam ediyor.

Kadroya yeni dahil edilecek isimlerin yanı sıra, elden çıkarılacak futbolcular için de görüşmeler sürüyor.

EN-NESYRI İÇİN AYRILIK SİNYALİ

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe, 19.5 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Youssef En Nesyri'yi elden çıkarmak için yoğun uğraş veriyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DA GÖRÜŞME YAPILDI

Sarı-lacivertlilerin Sportif Direktörü Devin Özek'in En Nesyri'nin transferi için Suudi Arabistan'a gittiği ve burada görüşmelerde bulunduğu ortaya çıktı.

Devin Özek'in daha sonra da Katar'a geçerek En Nesyri için transfer görüşmelerinde bulunması bekleniyor.

DEVRE ARASINDA YOLCU

Körfez ekiplerinin yoğun ilgi gösterdiği En Nesyri ile ilgili devre arasında yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

EN-NESYRI'NİN PARASI 9 NUMARAYA

Fenerbahçe, yıldız golcünün satışından gelen parayla da 9 numara transferini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe'de 25 maça çıkan 28 yaşındaki golcü, 8 kez fileleri havalandırırken takımına 1 asistlik katkıda bulundu.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

En-Nesyri'nin, sarı-lacivertli takım ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.

77 MAÇTA 38 GOL

Fenerbahçe forması altında toplamda 77 maçta süre bulan En-Nesyri, 38 gol attı ve 8 asist yaptı. Toplamda 46 gole katkı verdi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre En-Nesyri'nin güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.