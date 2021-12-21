Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim oldu, belli mi, adaylar kimler? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak?

KENAN KOÇAK
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile anılmıştı. Genç çalıştırıcı, Beşiktaş derbisinde tribünlerde Ali Koç ile birlikte gözüktü.
SLAVEN BILIC
Vitor Pereira öncesi de gündeme gelen Slaven Bilic, bir kez daha Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında güçlü bir sırada yer alıyor.
CHRISTOPH DAUM
2003-2004 ve 2004-2005 yılları arasında Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayan Alman çalıştırıcı Daum, sarı-lacivertli takımın olası adayları arasında.
JOACHIM LOW
Uzun yıllar Alman Milli Takımı'nı çalıştıran deneyimli teknik adam Löw, Vitor Pereira öncesinde de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.
NENAD BJELICA
Hırvat çalıştırıcı Bjelica, yaz aylarında Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. 50 yaşındaki teknik adam, NK Osijek takımını çalıştırıyor.
PAULO FONSECA
Vitor Pereira öncesi Fenerbahçe'nin anlaşmaya yaklaştığı isimlerden birisi olan Fonseca, şu anda kulüp çalıştırmıyor.
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, "Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Öne çıkan adaylar arasında Slaven Bilic ve Kenan Koçak var. Yakın zamanda yeni isimler duymayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.