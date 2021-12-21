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Giriş Tarihi: 21.12.2021 15:23 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 15:26

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu, belli mi, adaylar kimler? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Gelen son dakika haberiyle geçtiğimiz gün Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona ermişti. Gerek sarı lacivert renklere gönül veren gerekse spor gündemini yakından takip eden vatandaşlar ekibin yeni hocasını merak ediyor. Bu noktada "Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu, belli mi, adaylar kimler?" soruları yanıt aramaya başladı. Sezona iddialı transferlerle girmesine rağmen istediği performansı gösteremeyen sarı kanaryalar şimdi takımı yönetecek hoca arayışında. Peki, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu, belli mi, adaylar kimler? İşte detaylar...

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim oldu, belli mi, adaylar kimler? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Bir süredir taraftarlar tarafından beklenen oldu ve Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi resmen sona erdi. Yönetimin yeni hoca ile ilgili vereceği karar merakla beklenirken özellikle sarı lacivert renklere gönül veren binlerce taraftar "Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu, belli mi, adaylar kimler?" sorularını gündeme taşınıdı. Konuyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Peki, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu? İşte detaylar ve gelişmeler...

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim oldu, belli mi, adaylar kimler? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Son dakika haberi... Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinin ardından Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Ayrılık kararı yakın zaman içerisinde beklenen Vitor Pereira için sarı-lacivertli kulüp resmi açıklamayı yaptı ve sözleşmenin fesh edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'de geçirdiği ikinci döneminde tek hedef olarak şampiyonluğu belirleyen Vitor Pereira, sezona iyi başlamış ve liderlik koltuğuna oturmuştu.

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Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim oldu, belli mi, adaylar kimler? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Ancak ligde oynanan Trabzonspor derbisinde alınan yenilginin ardından tepe taklak bir düşüşe geçen sarı-lacivertliler, lider Trabzonspor'un gerisinde kaldı.

Alınan kötü sonuçlarla birlikte Kadıköy'de oynanan birçok maçta "Yönetim istifa" sesleri yükselirken yönetimin Vitor Pereira hakkında bir karara varması bekleniyordu.

Galatasaray derbisinin sonucuna göre takımdaki geleceği hakkında karar verilecek olan Vitor Pereira, derbiyi ezeli rakibinin elinden kazanarak Fenerbahçe'de güven tazelemişti.

Son olarak Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de, Vitor Pereira takımdan gönderildi.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim oldu, belli mi, adaylar kimler? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak?

FLAMENGO İLE ANILIYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın, devre arasında Brezilya'nın köklü takımlarından Flamengo'nun başına geçebileceği iddia edilmişti.Süper Lig'de devre arasına kadar sarı-lacivertli takımın başında kalacağı ve daha sonrasında ise Flamengo'ya imza atacağı söylenen Pereira'nın, Flamengo ile iletişimde olduğu söylenmişti.

İkinci Vitor Pereira döneminin de sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe camiasında gözler yeni gelecek hocaya çevrildi.

Portekizli çalıştırıcının gönderilmesinin ardından Ali Koç ve yönetimin görüşme sağlaması beklenen isimler şöyle:

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim oldu, belli mi, adaylar kimler? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak?

KENAN KOÇAK

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile anılmıştı. Genç çalıştırıcı, Beşiktaş derbisinde tribünlerde Ali Koç ile birlikte gözüktü.

SLAVEN BILIC

Vitor Pereira öncesi de gündeme gelen Slaven Bilic, bir kez daha Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında güçlü bir sırada yer alıyor.

CHRISTOPH DAUM

2003-2004 ve 2004-2005 yılları arasında Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayan Alman çalıştırıcı Daum, sarı-lacivertli takımın olası adayları arasında.

JOACHIM LOW

Uzun yıllar Alman Milli Takımı'nı çalıştıran deneyimli teknik adam Löw, Vitor Pereira öncesinde de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

NENAD BJELICA

Hırvat çalıştırıcı Bjelica, yaz aylarında Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. 50 yaşındaki teknik adam, NK Osijek takımını çalıştırıyor.

PAULO FONSECA

Vitor Pereira öncesi Fenerbahçe'nin anlaşmaya yaklaştığı isimlerden birisi olan Fonseca, şu anda kulüp çalıştırmıyor.

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, "Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Öne çıkan adaylar arasında Slaven Bilic ve Kenan Koçak var. Yakın zamanda yeni isimler duymayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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