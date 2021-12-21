Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim oldu, belli mi, adaylar kimler? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Bir süredir taraftarlar tarafından beklenen oldu ve Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi resmen sona erdi. Yönetimin yeni hoca ile ilgili vereceği karar merakla beklenirken özellikle sarı lacivert renklere gönül veren binlerce taraftar "Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu, belli mi, adaylar kimler?" sorularını gündeme taşınıdı. Konuyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Peki, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu? İşte detaylar ve gelişmeler...