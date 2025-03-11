Giriş Tarihi: 11.03.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
10:17
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2025: Milletler Ligi (VNL) Türkiye voleybol maçları ne zaman ve nerede oynanacak?
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Daniele Santarelli önderliğinde 2025 sezonuna güçlü bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. 2023 Voleybol Milletler Ligi (VNL) şampiyonluğu ile büyük bir başarıya imza atan Filenin Sultanları, bu yıl da aynı başarıyı sürdürebilmek için sahaya çıkacak. VNL 2025 organizasyonunda İstanbul, Çin ve Hollanda, ev sahipliği yapacak şehirler arasında yer alıyor. Peki; Filenin Sultanları voleybol maçları ne zaman, nerede yapılacak, rakipleri kimler? İşte, A Milli Kadın Voleybol Takımı maç programı.