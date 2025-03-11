FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2025: Milletler Ligi (VNL) Türkiye voleybol maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

Voleybol severleri ekran başına kilitleyecek 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) için geri sayım başladı. Üç etaplı turnuvada toplam 16 takım mücadele edecek ve puan tablosunda ilk 8'e giren ekipler final aşamasına yükselecek. Turnuvanın ev sahipleri arasında Çin, İstanbul ve Hollanda yer alırken, A Milli Kadın Voleybol Takımı, güçlü rakipleri karşısında şampiyonluk için sahaya çıkacak. Peki, 2025 Türkiye voleybol maçları ne zaman ve Filenin Sultanları rakipleri kimler? İşte, Filenin Sultanları maç takvimi ve tüm detaylar.