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Haberler Galeri FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2025: Milletler Ligi (VNL) Türkiye voleybol maçları ne zaman ve nerede oynanacak?
Giriş Tarihi: 11.03.2025 10:17 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 10:17

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2025: Milletler Ligi (VNL) Türkiye voleybol maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Daniele Santarelli önderliğinde 2025 sezonuna güçlü bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. 2023 Voleybol Milletler Ligi (VNL) şampiyonluğu ile büyük bir başarıya imza atan Filenin Sultanları, bu yıl da aynı başarıyı sürdürebilmek için sahaya çıkacak. VNL 2025 organizasyonunda İstanbul, Çin ve Hollanda, ev sahipliği yapacak şehirler arasında yer alıyor. Peki; Filenin Sultanları voleybol maçları ne zaman, nerede yapılacak, rakipleri kimler? İşte, A Milli Kadın Voleybol Takımı maç programı.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2025: Milletler Ligi VNL Türkiye voleybol maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

Voleybol severleri ekran başına kilitleyecek 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) için geri sayım başladı. Üç etaplı turnuvada toplam 16 takım mücadele edecek ve puan tablosunda ilk 8'e giren ekipler final aşamasına yükselecek. Turnuvanın ev sahipleri arasında Çin, İstanbul ve Hollanda yer alırken, A Milli Kadın Voleybol Takımı, güçlü rakipleri karşısında şampiyonluk için sahaya çıkacak. Peki, 2025 Türkiye voleybol maçları ne zaman ve Filenin Sultanları rakipleri kimler? İşte, Filenin Sultanları maç takvimi ve tüm detaylar.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2025: Milletler Ligi VNL Türkiye voleybol maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI

Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Millilerimiz, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek.

İşte A Milli Kadın Voleybol Takımının grupları:

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FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2025: Milletler Ligi VNL Türkiye voleybol maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

1.Hafta (Pekin, Çin)
Çin, Polonya, Belçika, Tayland,Fransa

2.Hafta (İstanbul, Türkiye)
Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Belçika, Güney Kore

3.Hafta (Apeldoorn,Hollanda)
Hollanda, İtalya, Sırbistan, Belçika, Çekya

İşte, tarihler:

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2025: Milletler Ligi VNL Türkiye voleybol maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025

Millilerin maç programı şu şekilde:

1.HAFTA (PEKİN, ÇİN)

4 Haziran
07.30 Fransa-Türkiye

6 Haziran
14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran
11.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran
14.30 Çin-Türkiye

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2025: Milletler Ligi VNL Türkiye voleybol maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

2.HAFTA (İSTANBUL,TÜRKİYE)

18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya