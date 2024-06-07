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Haberler Galeri Filenin Sultanları puan durumu 2024: Türkiye Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada? Milletler Ligi 2024 3. hafta maç takvimi ve puan durumu
Giriş Tarihi: 07.06.2024 16:31 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 16:31

Filenin Sultanları puan durumu 2024: Türkiye Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada? Milletler Ligi 2024 3. hafta maç takvimi ve puan durumu

Filenin Sultanları güncel puan durumu gündemde. Final yolunda ilk 8 için mücadele veren A Milli Kadın voleybol takımımız ilk etabı Antalya'da, ikinci etabı ABD'de tamamladı. 2. Hafta maçlarında büyük bir başarıya imza atan Filenin Sultanları sırasıyla Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ABD'yi yenerek puan tablosunda sıralamasını yükseltti. Peki, A Milli Kadın voleybol takımı Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte, Filenin Sultanları puan durumu!

Filenin Sultanları puan durumu 2024: Türkiye Milletler Ligi’nde kaçıncı sırada? Milletler Ligi 2024 3. hafta maç takvimi ve puan durumu

3. hafta maçlarının yaklaşmasıyla birlikte gözler Filenin Sultanları puan durumuna çevrildi. 2. hafta maçlarında galibiyet serisi yakalayan A Milli Kadın voleybol takımımız rakiplerini yenerek puan tablosunda zirveyi hedefliyor. Peki, Filenin Sultanları Türkiye Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte, Filenin Sultanları puan durumu ve 3. hafta kalan maçları!

Filenin Sultanları puan durumu 2024: Türkiye Milletler Ligi’nde kaçıncı sırada? Milletler Ligi 2024 3. hafta maç takvimi ve puan durumu

MİLLETLER LİGİ'NDE TÜRKİYENİN KALAN MAÇLARI

12 Haziran Çarşamba:

TÜRKİYE-TAYLAND

13 Haziran Perşembe:

DOMİNİK CUMHURİYETİ-TÜRKİYE

15 Haziran Cumartesi

ÇİN-TÜRKİYE

16 Haziran Pazar

TÜRKİYE-BREZİLYA

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Filenin Sultanları puan durumu 2024: Türkiye Milletler Ligi’nde kaçıncı sırada? Milletler Ligi 2024 3. hafta maç takvimi ve puan durumu

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU

1-Polonya: 24

2-Brezilya: 22

3-İtalya: 19

4-TÜRKİYE: 18

5-Japonya: 18

6-Kanada: 15

7-Çin:15

Filenin Sultanları puan durumu 2024: Türkiye Milletler Ligi’nde kaçıncı sırada? Milletler Ligi 2024 3. hafta maç takvimi ve puan durumu

FİLENİN SULTANLARI 1. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

JAPONYA 3-2 TÜRKİYE

HOLLANDA 1-3 TÜRKİYE

İTALYA 3-1TÜRKİYE

FRANSA 0-3 TÜRKİYE

Filenin Sultanları puan durumu 2024: Türkiye Milletler Ligi’nde kaçıncı sırada? Milletler Ligi 2024 3. hafta maç takvimi ve puan durumu

FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

ALMANYA 1- 3 TÜRKİYE

SIRBİSTAN 1- 3 TÜRKİYE

TÜRKİYE 3-0 GÜNEY KORE

ABD 2-3 TÜRKİYE

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