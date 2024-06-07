Giriş Tarihi: 07.06.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
16:31
Filenin Sultanları puan durumu 2024: Türkiye Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada? Milletler Ligi 2024 3. hafta maç takvimi ve puan durumu
Filenin Sultanları güncel puan durumu gündemde. Final yolunda ilk 8 için mücadele veren A Milli Kadın voleybol takımımız ilk etabı Antalya'da, ikinci etabı ABD'de tamamladı. 2. Hafta maçlarında büyük bir başarıya imza atan Filenin Sultanları sırasıyla Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ABD'yi yenerek puan tablosunda sıralamasını yükseltti. Peki, A Milli Kadın voleybol takımı Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte, Filenin Sultanları puan durumu!