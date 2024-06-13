FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU GÜNCEL 2024: VNL sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Filenin Sultanları maç takvimi!

Giriş Tarihi: 13.06.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
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Filenin Sultanları güncel puan durumu Dominik Cumhuriyeti karşılaşması öncesi gündemde. Final yolunda ilk 8 için mücadele veren A Milli Kadın voleybol takımımız ilk hafta maşlarında 2 galibiyet 2 mağlubiyet alırken, ABD'de 2 hafta maçlarında 4'de 4 yaptı. Şimdi ise gözler 3. hafta maçlarına çevrilmişken Filenin Sultanları Tayland karşısında 3-0 galip gelerek puanını yükseltti. Peki, Filenin Sultanları VNL sıralamasında kaçıncı sırada? İşte, Filenin Sultanları 3. hafta maçları!