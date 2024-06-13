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Haberler Galeri FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU GÜNCEL 2024: VNL sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Filenin Sultanları maç takvimi!
Giriş Tarihi: 13.06.2024 00:02 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 00:03

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU GÜNCEL 2024: VNL sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Filenin Sultanları maç takvimi!

Filenin Sultanları güncel puan durumu Dominik Cumhuriyeti karşılaşması öncesi gündemde. Final yolunda ilk 8 için mücadele veren A Milli Kadın voleybol takımımız ilk hafta maşlarında 2 galibiyet 2 mağlubiyet alırken, ABD'de 2 hafta maçlarında 4'de 4 yaptı. Şimdi ise gözler 3. hafta maçlarına çevrilmişken Filenin Sultanları Tayland karşısında 3-0 galip gelerek puanını yükseltti. Peki, Filenin Sultanları VNL sıralamasında kaçıncı sırada? İşte, Filenin Sultanları 3. hafta maçları!

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU GÜNCEL 2024: VNL sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Filenin Sultanları maç takvimi!

Türkiye-Tayland Milletler Ligi maçının galibiyetle son bulmasının ardından, gözler Filenin Sultanları puan durumuna çevrildi. 2. hafta maçlarında galibiyet serisi yakalayan A Milli Kadın voleybol takımımız 3. hafta karşılaşmalarında da rakiplerini yenerek puan tablosunda zirveyi hedefliyor. Peki, Filenin Sultanları Türkiye Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte, Filenin Sultanları puan durumu ve kalan maçları!

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU GÜNCEL 2024: VNL sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Filenin Sultanları maç takvimi!

DOMİNİK CUMHURİYETİ-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Dominik Cumhuriyeti-Türkiye maçı, 13 Haziran Perşembe günü yapılacak.

Mücadele saat 15.30'da başlayacak ve TRT Spor ya da TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

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FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU GÜNCEL 2024: VNL sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Filenin Sultanları maç takvimi!

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU

  • 1-Brezilya 25 puan
  • 2-Polonya 24 puan
  • 3-İtalya 22 puan
  • 4-Japonya 21 puan
  • 5-TÜRKİYE 21 puan
  • 6-Çin 18 puan
  • 7-ABD 16 puan
FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU GÜNCEL 2024: VNL sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Filenin Sultanları maç takvimi!

TÜRKİYE MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI

13 Haziran Perşembe:

15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi:

15.30 Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar:

12.00 Türkiye-Brezilya

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU GÜNCEL 2024: VNL sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Filenin Sultanları maç takvimi!

FİLENİN SULTANLARI 1. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

JAPONYA 3-2 TÜRKİYE

HOLLANDA 1-3 TÜRKİYE

İTALYA 3-1TÜRKİYE

FRANSA 0-3 TÜRKİYE

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