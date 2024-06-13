FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU GÜNCEL 2024: VNL sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Filenin Sultanları maç takvimi!

DOMİNİK CUMHURİYETİ-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Dominik Cumhuriyeti-Türkiye maçı, 13 Haziran Perşembe günü yapılacak.

Mücadele saat 15.30'da başlayacak ve TRT Spor ya da TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.